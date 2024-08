Alla scrittrice Silvana La Spina il Premio letterario Città di Erice

Si è conclusa ieri sera la cerimonia di premiazione della VI edizione del Premio Letterario «Città di Erice», svoltasi presso il teatro Gebel Hamed. L’evento, organizzato dall’Associazione Vivere Erice in collaborazione con Rotary Trapani Erice, ha visto una partecipazione numerosa di pubblico. La cerimonia è stata condotta da Mariza D’Anna e Noemi Genovese. Silvana La Spina ha ricevuto il Primo Premio per il suo romanzo «L’uomo di zolfo» (Bompiani), un’opera che la giuria ha definito «un affresco potente e coinvolgente della Sicilia di fine Ottocento».

Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, ha personalmente consegnato il premio alla vincitrice. Nel ritirare il riconoscimento, La Spina ha detto: «Spero che i lettori cerchino di capire cos’è la Sicilia. Scrivo principalmente per dovere, per far emergere cose che non sono state portate alla luce. Per me, passato e presente sono la stessa cosa».

Silvana La Spina, rinomata scrittrice ha realizzato con «L’uomo di zolfo» un’opera che esplora l’identità e la storia siciliana. Il romanzo, ambientato nella Sicilia di fine Ottocento, intreccia elementi storici con riflessioni contemporanee, offrendo ai lettori una profonda immersione nella complessità dell’isola. La vittoria di questo libro sottolinea la sua importanza nel panorama letterario siciliano contemporaneo.