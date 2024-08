Due giornate dedicate alla tutela dell'ambiente marino con Egadi Blu Festival a Favignana

Anche quest’anno l’evento sarà l’occasione per approfondire temi legati alla tutela dell’ambiente marino e promuovere le buone pratiche per la salvaguardia del mare. La manifestazione si aprirà venerdì 23 agosto, alle 21.30, con il talk show «Ti racconto il mare e lo sviluppo sostenibile», un momento di riflessione su alcune delle più rilevanti tematiche ambientali. Durante l’incontro si discuterà, con la partecipazione degli ospiti, delle problematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente marino e delle sfide da affrontare per raggiungere la sostenibilità. La serata proseguirà, alle 22.30, con il concerto del Mauro Carpi Quintet.

A concludere la serata e a intrattenere il pubblico durante il cooking show e dopo la proiezione, ci saranno la voce e la chitarra di Enrica Crimi. La conduzione dell’evento è affidata a Ninny Bornice. «L’Egadi Blu Fest è un’occasione preziosa per sensibilizzare la comunità e i visitatori sul valore inestimabile delle nostre risorse marine - dice Francesco Forgione, sindaco di Favignana e presidente dell’Area Marina Protetta Isole Egadi -. La tutela dell’ambiente non è solo una priorità per il nostro Comune, ma un impegno quotidiano per preservare la bellezza e la biodiversità del nostro territorio. Con questo Festival, vogliamo trasmettere l’importanza di un’azione collettiva per la protezione del mare e la promozione di uno sviluppo sostenibile, in armonia con la natura che ci circonda».