Erice, i concerti della rassegna Santa Cecilia celebrano Giacomo Puccini

Cantanti e strumentisti da tutta Europa si incontrano a Erice dal 14 al 23 agosto per celebrare il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, vanto internazionale dell’Italia operistica, nell’ambito delle attività della Fondazione Ettore Majorana, per la quinta edizione della International School of Musical Sciences, diretta da Roberto Giuliani.

«Santa Cecilia a Erice. Talenti del Conservatorio di Roma in concerto» è il titolo della rassegna che per il terzo anno consecutivo chiama a raccolta giovani diplomati che, affiancati da affermati concertisti, e con la partecipazione dei musicisti dell’Accademia Gnesin, celebrano il genio italiano, cui è dedicata quest’anno la serie di concerti L’Europa musicale di Giacomo Puccini (Lucca, 1858 - Bruxelles, 1924).

​Nel suggestivo Chiostro dell’Istituto Wigner - San Francesco, durante tutto l’arco della giornata si svolgono prove in preparazione del concerto serale, che si può ascoltare alle 19.30.

​Concerti di musica strumentale, a documentare il panorama sonoro del secondo Ottocento, sono giustapposti a concerti di musica vocale, nei quali musicisti italiani, rumeni, polacchi, russi, panamensi, cinesi e coreani omaggiano il canto lirico italiano, dal 2023 Patrimonio immateriale dell’Umanità.