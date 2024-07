Makari 4, al via i casting per adulti e ragazzi: le selezioni avverranno a Erice

Casting al via per Makari 4, la serie tv sulle avventure del giornalista-scrittore Saverio Lamanna girata interamente in Sicilia. Le riprese si svolgeranno da settembre a dicembre 2024 nel trapanese e la fiction andrà in onda, su Raiuno, nel 2025. Ad annunciare le selezioni è stata la società che se ne occupa, la Palomar Spa.

I casting

I casting si terranno giovedì 25 e venerdì 26 luglio presso gli uffici Movie Sicily in Via Giuseppe Cesarò 99/B - Erice Casa Santa (Tp). Le responsabili del casting figurazioni sono Erika e Valeria di Talè Casting. Alla selezione possono partecipare gli adulti tra i 18 e gli 80 anni di età e i minori tra i 14 e i 17 anni di età.

La produzione comunica che saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della pubblica amministrazione e le categorie di pensionati non abilitati al lavoro dipendente (es: Quota 100).

Il cast

Anche in Makari 4 ci saranno Claudio Gioè (Saverio Lamanna), Ester Pantano (Suleima) e Domenico Centamore. Sono attese novità in merito ad altri personaggi della serie tv.