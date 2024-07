Erice, tornano i Cortili narranti con 8 appuntamenti

La valorizzazione dei giovani talenti musicali è uno degli obiettivi della rassegna. L’intera giornata di venerdì 2 agosto, infatti, sarà dedicata alla musica classica, pop e rock. “Il Borgo in musica” curato come ogni anno dal maestro Luigi De Vincenzi, prevede tre concerti, due al teatro Gebel Hamed e uno ai Giardini del Balio. Al teatro alle 11.30, Michele Lombardo, vincitore di diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali, si esibirà al pianoforte con musiche di Mozart, Beethoven e Chopin. Alle 17.30 ai Giardini del Balio si terrà il concerto “Dagli anni 70 ad oggi” del gruppo pop/rock “Quadrifonia” con l’intervento della chitarrista Giulia Internicola. Si esibiranno Grazia Buffa, voce, Francesco Lo Coco, chitarra, Nico Valenti, basso e Sandro Caracappa, batteria. Infine alle 21.30, sempre al teatro, si terrà il concerto del duo fisarmonica chitarra, Marco Gerolin e Pietro Cintura, due giovani talenti musicali iscritti all’Albo d’onore del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Il duo eseguirà musiche di Astor Piazzolla.

La rassegna prosegue con uno sguardo sul Giappone visto dall’Italia. Venerdì 9 agosto, la scrittrice e giornalista Fabiola Palmeri, che ha vissuto a Tokio per molti anni, attraverso i suoi libri racconterà il Giappone di ieri e di oggi, quello che è diventato il suo “luogo del cuore” dove spesso si è sentita “un sushi fuor d’acqua” .

Il teatro e la scrittura

Venerdì 16 agosto, al Palazzo Sales l’associazione Vivere Erice, in collaborazione con l’Ordine dei Medici e La Fondazione Franco Di Marco, ospiterà Premio “Franco Di Marco - Il medico scrittore” con la presentazione del libro "Purché sia femmina" di Riccardo Mazzocchio. Venerdì 23 agosto, appuntamento con il teatro e la scrittura con il monologo “Un attimo prima di Dio” (Di Girolamo editore) di Giacomo Pilati. Lo scrittore racconterà il suo ultimo libro insieme con l’attore Mauro Spitaleri e il violoncello di Aurora Riusi.

Il premio letterario

L’appuntamento clou della rassegna sarà domenica 25 agosto, al teatro Gebel Hamed, con il VI Premio Letterario Città di Erice e il I Premio Giovani, patrocinato dal Comune di Erice in collaborazione con il Rotary Trapani-Erice. Saranno premiati Silvana La Spina, vincitrice del Premio con il libro “L’uomo di zolfo” (Bompiani) e il giornalista e scrittore Ninni Ravazza, votato dagli studenti e vincitore del I Premio Giovani con il racconto “Cianchino” (Avagliano). I vincitori dialogheranno con rappresentanti della giuria dei lettori, della giuria di qualità e con gli studenti.

Spazio all'impegno civile

Spazio all’impegno civile, lunedì 26 agosto il giornalista e scrittore Concetto Prestifilippo converserà con il giornalista Alberto Stabile sul libro “Kalasia” a cura di Prestifilippo, un omaggio a Vincenzo Consolo e al suo impegno civile con la proiezione di fotografie del grande fotografo ragusano Giuseppe Leone, recentemente scomparso.

Infine un connubio originale metterà in relazione le opere di Shakespeare con il mare. Venerdì 30 agosto, alla Biblioteca comunale, Luigi Giannitrapani presenterà il suo ultimo libro “Shakespeare e il richiamo del mare” con la proiezione di immagini di grande interesse narrativo.

“Quest’anno abbiamo voluto spaziare tra la musica, le parole e le immagini per rendere la rassegna varia e interessante - ha detto Mariza D’Anna, presidente dell’associazione Vivere Erice -. I cortili messi a disposizione dai nostri soci saranno ancora una volta teatro “aperto” dei nostri eventi oltre ad alcuni spazi pubblici messi a disposizione dal Comune di Erice che ringraziamo per l’apporto concreto alla nostra attività. La rassegna rappresenta ormai un appuntamento consolidato e partecipato della stagione ericina che quest’anno sarà ancora più ricca per venire incontro alle diverse esigenze del pubblico.

“Abbiamo lavorato molto in questi mesi e siamo pronti per offrire un prodotto culturale che speriamo sia apprezzato - ha aggiunto Noemi Genovese, vicepresidente e coordinatrice del Premio -. Il Premio letterario, giunto alla VI edizione, e quest’anno il I premio Giovani sono motivo di orgoglio. Con gli anni la manifestazione che promuove il libro è cresciuta ospitando scrittori siciliani e non solo, molto noti nel panorama letterario, che hanno raccontato la Sicilia nelle sue diverse sfaccettature e ognuno con una cifra stilistica diversa. Quest’anno aver coinvolto tanti studenti con il Premio Giovani è un motivo di orgoglio in più, abbiamo riscontrato grande interesse e partecipazione e questa è la nostra maggiore soddisfazione.”

"Nella rassegna musicale diamo spazio prima di tutto ai giovani talenti del territorio, ce ne sono molti che hanno voglia di esibirsi e spesso non trovano le dovute opportunità - ha detto il maestro Luigi De Vincenzi, curatore del Borgo in Musica -. In questa edizione proponiamo come sempre la musica classica, un concerto pop rock all’aperto per avvicinare il pubblico e un concerto molto suggestivo con le musiche coinvolgenti di Astor Piazzolla.