Segesta, il parco archeologico esorcizza la devastazione del fuoco con uno spettacolo immersivo

Quando si rompe l’equilibrio tra uomo e natura, il progresso può divenire distruttivo. E un rapporto antico e virtuoso, si ribalta. E così Phos, il fuoco, diventa racconto, si immerge nel mito cercando la sua ragion d’essere, ritrova il Titano Prometeo che lo volle consegnare agli uomini come strumento di vita e ingegno, per elevarli da bestie a comunità. Ma quando il rapporto si rompe, e la natura viene dimenticata, l’uomo non riconosce più i suoi limiti: come Fetonte, perde il controllo ed è la sua rovina. Per esorcizzare il ricordo del devastante incendio che un anno fa si fermò a pochi passi dal tempio di Segesta, ma carbonizzò la macchia mediterranea del parco archeologico, nasce uno spettacolo che tratta con reverenza il monumento ma lo immerge in un mare di immagini «liquide». Un videomapping immersivo e, nello stesso tempo, narrativo, tra recitazione, musica e illustrazione. Al centro, il racconto che, partendo dalla mitologia greca, affronta il rapporto fra l’uomo e il fuoco.