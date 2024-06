Gita fuori porta: Salemi, alla scoperta della basilica paleocristiana di San Miceli

La basilica paleocristiana di San Miceli, in seguito al ritrovamento di alcune monete d’oro, fu scavata dal Salinas nel 1895 che vi individuò tre pavimenti musivi sovrapposti relativi a tre diverse fasi di vita dell’edificio. Si trova a circa due chilometri dal centro storico di Salemi, in prossimità del ruscello Giammuzzello, anticamente detto Vadu, dall’arabo wadi (fiume). Squisitamente arabo è anche il nome della città: Salem, salubre e sicura, che è anche un bellissimo augurio e saluto di pace: salam. Nelle lingue semitiche il sistema delle tre consonanti, in questo caso S L M, cambiando vocali non scritte, genera parole diverse tra loro legate semanticamente. Araba è l’impronta ancora visibile nella struttura urbanistica del centro storico della città e nei nomi di alcuni rioni e contrade, tra cui il quartiere Ràbato, che in origine era un sobborgo al di là della cinta muraria, mentre a monte del quartiere Carmine c’è l’area della Giudecca dove abitavano gli ebrei. Soprattutto nella Sicilia occidentale, gli Arabi introdussero nuove coltivazioni e sistemi di irrigazione, di cui rimangono termini come senia e gebbia, e il concetto stesso di «paesaggio giardino».

Grazie alle indagini archeologiche degli ultimi anni è stato possibile datare tra il IV e il VI sec. d.C. l’intero complesso di San Miceli che, oltre la chiesa, comprendeva il battistero che si trovava dietro l’abside, e anche una stazione viaria forse da identificarsi con quella indicata nell’Itinerarium Antonini fra Lilibeo/Marsala e Segesta. Le epigrafi votive presenti nei mosaici della basilica, per vari dettagli mostrano una imperfetta conoscenza del greco da parte del mosaicista. Vi è nominato Convuldìo, cioè Kobouldeos, trascrizione greca del latino Quodvultdeus (Ciò che vuole Dio), nome molto diffuso nelle comunità cristiane dell’Africa settentrionale, che testimonia che gruppi di africani in epoca tardo romana erano diffusi nella Sicilia occidentale e probabilmente contribuirono alla diffusione del cristianesimo. In un’altra iscrizione si legge: «Ricordati o Signore del tuo servo Sapricio» dal greco Sapròs (putrido), che è uno dei nomi dispregiativi assunti per umiltà dai primi cristiani: entrambi i nomi testimoniano la fervente fede di queste comunità.