Sei incontri con gli scrittori: parte la Rassegna Intrecci narrativi con appuntamenti a Palermo e Alcamo

La manifestazione è organizzata da Associazione per l’Arte, da oltre 20 anni attiva per la promozione e la diffusione della cultura. Sei gli incontri letterari previsti dalla Rassegna, organizzati il venerdì al Collegio dei Gesuiti, in piazza Ciullo, ad Alcamo, e l’indomani, il sabato, a Villa Riso, in viale dell’Olimpo, a Palermo. Ingresso libero.

«Anche per questa stagione si è riusciti a tenere alto il livello qualitativo della proposta letteraria che offriamo alla fruizione di chi vorrà seguirci nei diversi appuntamenti che si susseguiranno fra maggio e novembre – dice Vito Lanzarone, direttore di Associazione per l’Arte - e che quest’anno presentano una grossa novità logistica, cioè la presentazione dei libri con doppio appuntamento tra Alcamo e Palermo, a Villa Riso, dove terremo anche il corso di scrittura nei mesi di ottobre e novembre. Intrecci Narrativi è una contaminazione suggestiva di letteratura, degustazioni e musica, con la presenza di scrittori, che spaziano dagli esordienti ai più noti nelle classifiche, di aziende vinicole di giovani vignaioli e di giovani attori e musicisti per deliziare al meglio mente, palato e ascolto. Il tutto nel solco della nostra tradizione che ci ha permesso di approfondire, attraverso la presentazione dei libri, l’aspetto letterario della cultura contemporanea e della narrazione, e di entrare, con molti degli autori, nelle viscere del racconto per mezzo dei laboratori di scrittura che nella veste di docenti hanno tenuto, guidandoci per mano a scoprire i meandri delle tecniche narrative, suggerendo ai partecipanti metodi di scrittura e maggiore consapevolezza nella lettura».