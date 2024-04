Salemi, visita alla scoperta dell'antica e misteriosa Mokarta

Misteriosa Mokarta, osservandola dall’alto, sembra una collana di anelli. E ancora più misteriosa è la ragione per cui venne repentinamente abbandonata. Fatto sta che Mokarta – sito nel quale l’archeologo Sebastiano Tusa scavò a lungo e che definì «una città della preistoria», una delle primissime costruite nel Mediterraneo occidentale - è il sogno di ogni ricercatore di antichità, cristallizzata com’è al momento esatto in cui venne incendiata e distrutta, con le coperture delle capanne crollate che sigillarono suppellettili e utensili all’interno. Gli scavi, cominciati nel 1994, misero in luce in una delle capanne uno scheletro di un abitante in fuga, schiacciato dal crollo di un tetto. In un primo momento fu identificato in una ragazzina di circa 14 anni, che gli archeologi chiamarono Nina. Indagini antropologiche più recenti hanno invece fatto ipotizzare che si trattasse di un bambino di circa 10 anni. Soltanto nel 2014 venne alla luce l’impianto originario delle quindici abitazioni. Nel 2020 un grave incendio ha riportato l’attenzione su Mokarta.