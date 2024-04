«Non bruciare il futuro», lo spot della campagna antincendio di Erice è opera di un ragazzo di 14 anni

«Non bruciare il futuro, lui è nelle tue mani». L’arte della narrazione del giovane regista ericino Salvatore Russo, 14 anni, e la performance dell'attore Mauro Spitaleri e dei due piccoli «attori» Matteo Russo e Michele D'Angelo, in un video (clicca qui per vederlo) con cui, il Comune di Erice, tramite l’ufficio di Protezione civile, mette in moto la campagna antincendio. Uno storytelling d’impatto, una storia con le giuste parole, coinvolgente e accattivante.

«Non bruciare il futuro, lui è nelle tue mani» è il messaggio finale, cui segue un invito a telefonare prontamente al 112 (Numero Unico di Emergenza) in caso di avvistamento di un incendio. «Lo spot – affermano il sindaco Daniela Toscano e l’assessore all’Ecologia Paolo Genco – descrive in maniera perfetta ed efficace i messaggi sui quali abbiamo voluto soffermarci quest’anno, cioè sull’importanza delle scelte di oggi, da parte di tutti noi, e della responsabilità che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni. Che futuro consegneremo ai nostri giovani, se noi stessi oggi non facciamo qualcosa per tutelare l’ambiente e, quindi, le loro vite?».

Dai due amministratori un apprezzamento particolare per l’autore dello spot. «Anche quest’anno (aveva realizzato lo spot di avvio della campagna antincendio anche l'anno scorso, ndr) si è messo in gioco, col suo talento, ed ha dato vita ad un prodotto di grande qualità, mettendolo a disposizione della sua, la nostra, comunità. Un gesto di generosità e di amore per il proprio territorio, che apprezziamo, e di cui dovrà andar fiero per sempre».