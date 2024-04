Marsala, nasce Nomea produzioni: nel primo spettacolo il confronto tra la donna che soggiace all'uomo e quella che reclama la parità

Nasce a Marsala la Nomea produzioni e dà il via alla realizzazione di spettacoli teatrali e musicali: si parte il 10 aprile con Lilith e si prosegue con Vigata Tour.

Il primo spettacolo mette al centro la donna disobbediente per eccellenza, l’altro assicura una full immersion nel mondo delle opere storiche di Andrea Camilleri.

«Nomea è una sigla – spiega il fondatore Peppe Li Causi che sta per Nuovi orientamenti musical entertainment Academy».

Lilith

Per il taglio del nastro scelta Lilith, opera teatrale scritta da Fabio D’Anna, con la regia di Tommaso Rallo. «Lilith è un personaggio di origine mesopotamica – spiega l’autore –, di cui si narra nella mitologia sumera, assiro-babilonese, nell’Antico Testamento e nel Talmud, prima donna creata da Dio insieme ad Adamo, al quale non volle sottomettersi. Dio creò allora, da una costola di Adamo, Eva affinché seguisse la sua legge. Lilith, emblema della disobbedienza, dedita alla trasgressione e alla lussuria, trasformata nella memoria collettiva in un demone, alla fine dell’Ottocento è stata trasformata nel simbolo del femminile che non è succube del maschile. In quest’originale testo teatrale si svolge un serrato scontro dialettico tra Lilith ed Eva, quale lotta simbolica tra il femminile che soggiace al maschile e quello che reclama la parità dei diritti poiché fatto della stessa sostanza».