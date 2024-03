Franca Florio, gli abiti e la sua eleganza: a Favignana una mostra permanente

Favignana celebra l’eleganza di donna Franca Florio e lo fa con una mostra permanente inaugurata nel Palazzo che fu proprio residenza estiva della famiglia Florio sull’isola. Le sale di Palazzo Florio per l’occasione accolgono quattro riproduzioni sartoriali di abiti e monili indossati da Donna Franca. Una celebrazione della bellezza e dell’eleganza nel periodo della Belle Époque, sullo sfondo della Palermo sfavillante e ricca di fermenti a cavallo tra Ottocento e Novecento.

Principale attrazione dell’esposizione è la riproduzione dell’abito indossato da Donna Franca nel ritratto realizzato dal pittore Giovanni Boldini, donata da Prada Group al Comune di Favignana. «Avere lavorato con il mio team alla riproduzione dell’abito di donna Franca - ha scritto Miuccia Prada in una lettera inviata al sindaco e alla comunità - è stata un’importante occasione per approfondire la conoscenza di una donna colta e di straordinaria eleganza che, grazie all’amore per la sua terra, ha contribuito a diffondere la cultura siciliana nel mondo. Spero con questo omaggio di avere aiutato a tenere vivo il ricordo del ruolo culturale da lei svolto e di esprimere il forte legame che ci unisce alle isole Egadi».