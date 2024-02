Il Luglio Musicale Trapanese presenta la stagione

Il Luglio Musicale Trapanese ha definito il nuovo cartellone di appuntamenti programmati durante tutto il 2024. L’Ente, sotto la gestione del consigliere Natale Pietrafitta e la direzione artistica di Walter Roccaro, annuncia alla Bit di Milano la sua 76ma stagione dedicata al tema «Favole, fiabe e altri racconti». Un programma che offre un’esperienza di ascolto e fruizione artistica a tutto tondo con i grandi titoli del repertorio lirico, concerti sinfonici e da camera, concerti jazz e spettacoli multidisciplinari. Gli spettacoli si svolgeranno in diversi luoghi della città di Trapani, tra cui il Teatro Giuseppe Di Stefano, grande spazio all’aperto delimitato dai ficus secolari al centro del giardino di Villa Margherita, dove hanno sede gli spettacoli estivi. Ed ancora la città offre palcoscenici urbani e naturali in un perfetto connubio fra musica, architettura e paesaggio: gli eventi saranno allestiti in luoghi storici come il Chiostro di San Domenico, la Chiesa del Collegio dei Gesuiti, il piazzale della Torre di Ligny, ma anche in siti moderni come il Teatro Tonino Pardo.

La stagione si apre il 7 aprile con la Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini, eseguita alla Chiesa del Collegio dei Gesuiti, con la partecipazione del coro del Luglio Musicale Trapanese e di solisti di fama internazionale diretti da Fabio Modica. Il 30 maggio il Pardo ospita il concerto Note d’incanto, con il coro di voci bianche e i cantori solisti del Luglio Musicale Trapanese diretti da Anna Lisa Braschi. Il Teatro Di Stefano offre un ricco programma nel periodo estivo, con spettacoli di grande impatto e significato. Il 12 e il 14 luglio, nel centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini, andrà in scena, con la regia dello specialista Daniele De Plano e le scene di Danilo Coppola, in coproduzione con il Teatro Rendano di Cosenza e l’Associazione Euritmus Teatro Zandonai di Rovereto, l’opera Turandot, ambientata in una Pechino mitica e immaginifica. Il 16 luglio, il Teatro rende omaggio a due giganti del Novecento, Francis Poulenc e George Gershwin, celebrando il 125° anniversario della nascita del primo e il centenario di Rhapsody in Blue del secondo. Il programma comprende il concerto per due pianoforti e orchestra (solisti il pianista Giulio Potenza e il direttore artistico dell’Ente in un omaggio gratuito) e la Sinfonietta di Poulenc, insieme a Rhapsody in Blue (solista Franco Foderà, beniamino del pubblico trapanese) di Gershwin con Alberto Maniaci alla testa dell’Orchestra Sinfonica del Teatro.