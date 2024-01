«Schiavi di Hitler», una mostra ad Alcamo per non dimenticare

In prima linea nell’organizzazione della mostra è Pietra De Blasi, presidente dell’associazione culturale Stella Alpina, che lavora in sinergia con l’associazione nazionale Partigiani d’Italia, con l’istituto storico-pedagogico di Milano e con la casa della Resistenza di Fondotoce a Verbania. «Abbiamo già iniziato lo scorso anno un percorso con la prefettura di Trapani – ricorda Pietra De Blasi -, siglando un protocollo d’intesa con vari Comuni della provincia di Trapani per il riconoscimento degli internati militari e, qui ad Alcamo, nel 2023 è stata posta una pietra della memoria in onore di mio padre e di mio zio, rispettivamente Giuseppe e Andrea De Blasi, che furono imprigionati nello stesso stalag». Si tratta dei primi passi per l’adesione al progetto «Memorie d’Inciampo», che gode dell’alto patronato del presidente della Repubblica e che consiste nella creazione di una memoria storica diffusa, visiva e mentale, dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. Il progetto prevede la collocazione, sul selciato stradale di ogni città coinvolta, davanti alle abitazioni delle vittime di deportazioni, di piccole “mattonelle” in ottone, ognuna riportante le generalità del deportato. «La memoria – ha commentato nell’occasione Roberto Gueli, presidente dell’ordine dei giornalisti di Sicilia – va sviluppata, alimentata, coccolata. Non è una memoria statica, ma in movimento e che deve fare riflettere e considerare le coscienze che sono in tumulto, visto quello che accade in giro per il mondo, con guerre che sono anche nel dimenticatoio ma che vanno avanti da anni. Mostre di questo tipo, che raccontano le storie di italiani eroi, vanno alimentate».