Sabato al teatro Impero di Marsala Paolo Conticini in scena con "La Prima volta”

L’appuntamento è per sabato 13 gennaio alle ore 21 nel Teatro Impero. L’evento, inscritto all’interno del cartellone organizzato dalla Compagnia Sipario, è un one-man show in cui l’artista si racconta e si svela a partire dagli esordi artistici lungo una carriera che tocca tv, cinema e palcoscenici. Una narrazione vivace in cui Paolo Conticini coinvolge il pubblico anche attraverso l’altra sua grande passione: il canto.

Paolo Conticini parla e racconta di sé, degli studi, dei primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica che gli permette di esprimersi come artista e l’avvio di un percorso artistico ancora in evoluzione, ricco di soddisfazioni tra cinema, tv e teatro: una sedia, una chitarra, vitalità, passione e sincerità.

Sono questi gli ingredienti del secondo appuntamento con la XVI Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala.

Lo spettacolo “La prima volta” di e con Paolo Conticini si terrà sabato 13 gennaio alle 21,00.

Si tratta di un vero e proprio viaggio dove, tra un aneddoto e l’altro, Paolo racconta le sue prime volte, e lo fa come se raccontasse la vita di ognuno di noi: “congiunzioni astrali favorevoli che hanno determinato eventi unici, le cosiddette Sliding doors, che ognuno di noi ha incontrato nella vita, che hanno inconsapevolmente costruito la struttura portante di una vita originale. Paolo si confida permettendoci di vedere cosa c’è dietro l’immagine dell’attore bello e atletico e ci fa scoprire l’essere umano. E poi condivide con il pubblico un’altra sua passione, il canto, confermando le sue doti di artista a trecentosessanta gradi”.

Brillante show musicale scritto da Paolo Contini insieme a Luigi Russo, che ne cura anche la regia.