Capodanno a Erice: in piazza della Loggia la festa con I Quaranta che ballano 90

Nell'ambito delle iniziative di EricèNatale, il pittoresco borgo di Erice si appresta a dare il benvenuto al nuovo anno con I Quaranta che ballano 90. Un evento che promette di far vivere al pubblico un viaggio emozionante attraverso la magia e la vivacità degli anni '90. Non si tratta solo di uno spettacolo musicale, è un'esperienza che trasporterà gli spettatori indietro nel tempo, nel cuore di un'epoca d'oro della musica. Il palcoscenico in piazza della Loggia diventerà il fulcro di un'esplosione di energia, con dj set, momenti live e coreografie che cattureranno l'essenza di quegli anni iconici.

Oltre all'intrattenimento, il pubblico avrà modo di vivere momenti musicali emozionali. Attraverso melodie e testi significativi, lo spettacolo trasmetterà temi socioculturali, stimolando la riflessione.

Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, commenta: «Invito tutti i cittadini e i visitatori a partecipare a questa festa open air in piazza della Loggia a Erice e a condividere insieme l'entusiasmo del Capodanno. Tuttavia, in questo momento di gioia e condivisione, vorrei anche esortarvi alla massima prudenza. La sicurezza di ciascuno di voi è la nostra massima priorità, e pertanto vi chiedo di rispettare le misure di sicurezza stabilite. Il Capodanno è un momento di festa, ma è altrettanto importante che ciascuno di noi contribuisca a garantire che sia un momento sicuro e sereno per tutti. Auguro a ciascuno di voi una serata indimenticabile, colma di gioia e di speranza per il futuro. Vi invio i miei più sinceri auguri di un anno nuovo colmo di serenità e realizzazioni».