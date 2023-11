Ad Alcamo rinascono l’orologio e le campane della Chiesa del Gesù

Sono stati rimessi in funzione, ad Alcamo, l’orologio e le campane della Chiesa del Gesù, uno dei beni architettonici più importanti del centro storico, che caratterizza la piazza principale cittadina che è la piazza Ciullo.

I lavori per ripristinarne il funzionamento, in quanto l’orologio era fermo ormai da anni, sono stati affidati dal Comune di Alcamo a una ditta trapanese, per una spesa di circa 6mila euro. La chiesa, che fu costruita tra i secoli XVII e XVIII, rimane però inagibile al suo interno dal 2016 per motivi di sicurezza e, quindi, ancora in attesa che vi si effettuino gli interventi necessari, finalizzati a riportarla alla sua funzionalità per i riti religiosi e per essere aperta anche ai visitatori. Per i lavori all’interno della Chiesa del Gesù non può intervenire il Comune, perché si tratta di un bene del Demanio dello Stato.

Come spiega l’amministrazione comunale: «È stato installato un orologio-datario radiocontrollato, dotato di antenna radioricevente per un segnale sincrono e indicato per il comando dell’automazione campane ed è stato ripulito il quadrante in plex. Le lancette in metallo sono state sostituite con altre in alluminio più leggere e compatibili con il nuovo movimento ed è stato realizzato un nuovo impianto d’illuminazione a led per il perimetro del quadrante. Infine sono stati realizzati due elettrobattenti, uno per le ore sulla campana grande e uno per i quarti per la campana piccola, regolabili in modo che il suono delle campane sia armonioso e potente ed è stato installato un faretto che illuminerà il castello delle campane nelle ore notturne».

L’originaria installazione dell'orologio nella facciata della chiesa del Gesù risale al 1778.