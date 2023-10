Segesta, domenica all'insegna della danza e della musica con Ierofanie

Sarà una domenica all’insegna della musica internazionale e della danza, quella in programma domani, 22 ottobre, al Parco Archeologico di Segesta, con il Festival Ierofanie – L’anima della Sicilia, i luoghi del Sacro. Il Festival, promosso dalla Regione (assessorato Beni culturali) con il patrocinio del Comune di Calatafimi-Segesta, è prodotto e organizzato da Francesco Panasci con la direzione artistica di Claudio Collovà e il coordinamento degli incontri culturali di Fulvia Toscano. Gli spettacoli sono ad ingresso libero, fino a esaurimento posti. Anche per i laboratori la partecipazione è gratuita fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili.

Si comincia dalle 10 alle 13, presso la Biblioteca comunale, in piazza Plebiscito a Calatafimi, con seminario esperienziale di Movimento Autentico, intitolato Essere mossi, condotto da Alessandra Luberti con suoni dell'Handpan eseguiti da Matilde Fiore. Il Movimento autentico è una pratica che nasce in America negli anni '60 dall'incontro fra la danza terapia e la psicologia junghiana. È in sostanza un'indagine dell'inconscio e una discesa nel profondo fino alla radice divina del nostro essere attraverso il movimento. Colui che si muove lo fa ad occhi chiusi all'interno di un cerchio e testimoniato dal maestro o da un compagno, in un contenitore protetto e sicuro,compie un piccolo viaggio attraverso il corpo.

Alle 19,30, al Tempio di Segesta, è in programma il concerto Quest of invisible del Naïssam Jalal Trio: Naïssam Jalal (flauto, voce, ney, composizione), Leonardo Montana (piano), Joachim Florent (contrabbasso). Naïssam Jalal, flautista e compositrice siriana nata a Parigi, conduce lo spettatore alla ricerca dell'Invisibile, con un repertorio al crocevia tra la musica mistica extraoccidentale e tradizionale e il jazz modale.