Marsala, è morto l'attore e regista Salvo Ciaramidaro

Lutto nel mondo del teatro Trapanese: è morto Salvatore Ciaramidaro, attore e e regista. Aveva 64 anni e a giugno aveva accusato un malore, era stato ricoverato in un ospedale a Palermo, ma da quel momento non si era più ripreso. Ad un tratto le sue condizioni sembravano essere migliorate, ma nelle ultime settimane, erano sopraggiunte ulteriori complicazioni che hanno determinato un nuovo peggioramento del suo stato di salute. Lascia la moglie e tre figli.

Nella sua carriera aveva interpretato diversi ruoli, accanto al suo maestro Giorgio Magnato e si era distinto come promotore culturale con il gruppo del Baluardo Velasco, con cui aveva contribuito alla realizzazione di prestigiose rassegne invernali ed estive.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti tra amici e soprattutto colleghi, hanno voluto ricordare Ciaramidaro e testimoniare tutto l'affetto, attraverso post su Facebook: "Oggi ho perso un amico, un grandissimo amico. Ci siamo voluti bene davvero tanto e ce ne vorremo per sempre. Un abbraccio grande a Patrizia, a Giacomo, a Cristina, a Valeria. Siate forti in questo momento così doloroso, Salvatore vi resterà per sempre accanto", scrive Paolo Navarra.

"Addio a Salvatore Ciaramidaro. Spero un giorno di poter fare un’altra passeggiata in bicicletta con te...di giocare a “ciappedde” e soprattutto di farti fare tante risate come quando abbiamo girato Porto Di Dio.. (Mars-Allah). Ciao Salvo!! Salutami Vito", scrive Alessandro Gandolfo pubblicando il video di una rappresentazione teatrale. "Mi è appena giunta la tragica notizia della prematura morte dell'amico Salvo Ciaramidaro, attore marsalese e storica colonna del teatro lilybetano - scrive Giuseppe Giacalone -. Ebbi l'onore di collaborare più volte con lui, soprattutto all'interno dello Spazio Teatrale del Baluardo Velasco, di cui Salvo, fù co-fondatore insieme ad altri amici. Una perdita pesante. Tanta tristezza. Ciao Salvo, buon cammino, felice eternità". Lucia Anna Petroni ha scritto: "Che dolore! Tanta era la sua simpatia, la sua forza d'animo, il suo essere ironico e autoironico, la sua semplicità intelligente, il suo essere accogliente e generoso. Mi dispiace assai! Ciao Salvo"