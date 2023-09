Trapani, Il ricordo che se ne ha in scena al Chiostro di San Domenico

Un altro evento del Luglio Musicale Trapanese è pronto ad affascinare il pubblico al Chiostro di San Domenico, a Trapani, il 9 e l’ 11 settembre, in doppio appuntamento alle ore 20.00 e alle ore 22.00. Ritorna nel cartellone del Luglio Musicale Trapanese, ma in versione open air, l’opera da camera in un atto "Il ricordo che se ne ha," una creazione che unisce musica e drammaturgia per raccontare una storia vera, tratta dai romanzi autobiografici della giornalista trapanese Mariza D’Anna.

Il ricordo che se ne ha è un’opera contemporanea che esplora la storia di una bambina che ha vissuto a Tripoli con i suoi genitori. Il legame tra la bambina e questa terra, diventata la loro patria, è radicato nel tempo. L'opera si svolge in un contesto storico che abbraccia eventi cruciali, dalla conquista italiana della Libia, all'espulsione degli italiani in seguito al colpo di stato di Gheddafi nel 1970. La narrazione affronta le sfide, i conflitti e le relazioni che si sviluppano durante questo periodo turbolento. L'attrice e cantante Simona Fasano, insieme al soprano e percussionista Ana Spasic e alla voce narrante di Guido Barbieri, sono i protagonisti del cast. La regia e l'allestimento scenico sono affidati a Maria Paola Viano, con l'assistenza alla regia di Veronica Randazzo e le luci curate da Giuseppe Saccaro. La musica sarà interpretata dal Piano Duo Paola Biondi e Debora Brunialti, dalla viola di Paolo Fumagalli e dagli strumenti a fiato e a percussione di Edmondo Romano. Maria Paola Viano, regista dello spettacolo, porterà in scena questa storia attraverso l'uso essenziale e sobrio dei mezzi teatrali e l'uso evocativo del video.

L’atmosfera all’aperto aggiungerà un elemento unico e suggestivo alla fruizione dell'opera.