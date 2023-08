Pianista pluripremiato a soli dieci anni: per l'alcamese Alessandro Piccichè adesso arriva la tournée all'estero

L’alcamese Alessandro Piccichè ha compiuto dieci anni lo scorso mese di aprile. Ma nonostante la giovane età è arrivato quasi sempre al primo posto in decine di concorsi per pianoforte sia nazionali che internazionali.

È un piccolo talento. L’ennesima conferma viene dalla partecipazione al recente concorso internazionale Ibla Grand Prize giunto alla sua 32esima edizione. Al concorso hanno partecipato giovani artisti da tutto il mondo, che si sono esibiti a Ragusa Ibla, per aspirare alla vittoria e avviare la propria carriera internazionale.

Alessandro è salito sul gradino più alto del podio che dà l’opportunità di iniziare una tournée che toccherà i teatri più importanti delle città dell’America e dell’Asia. Il debutto di Alessandro al Carnagie Hall di New York, una delle più importanti sale da concerto di musica classica e leggera a livello mondiale. E poi in giro per l’America per approdare alla sala Kioi All di Tokio.

«A casa – afferma Alessandro – abbiamo 3 pianoforti a coda e uno digitale, più due pianoforti verticali a casa dei nonni. Per me da piccolo il pianoforte era quasi un giocattolo. Suonare era la cosa più naturale del mondo. A 4 anni chiesi a papà se potevo cominciare a suonare come faceva lui. Da lì è iniziata la mia storia al pianoforte».

La musica è la colonna sonora della famiglia di Alessandro. Infatti, sia papà Domenico che mamma Nina sono musicisti, il papà insegna Pianoforte e Diritto dello spettacolo al Conservatorio di Palermo, e la mamma insegna Pedagogia musicale e Pianoforte nei Conservatori di Trapani e Ribera.

I suoi successi musicali sono tanti. Alessandro ha partecipato, in qualità di allievo solista, a masterclass di alto perfezionamento di pianoforte tenute da rinomati virtuosi, come Michele Campanella e Roberto Cappello. Alessandro, ha un sogno: quello di diventare un grande pianista e direttore d’orchestra. E le premesse ci sono tutte.