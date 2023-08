Cous Cous fest, dieci spettacoli gratuiti a San Vito Lo Capo

Tarantolati di Tricarico, Raiz canta Sergio Bruni, Rosa Folk Fest con Lello Analfino, Olivia Sellerio, Pietro Adragna, Peppe Cubeta e Salvo Piparo, The Kolors, lo Stato Sociale, Coma_Cose, Kia party con Stef Burns, Neja, Nostalgia ‘90 e il dj set di RTL 102.5, Simona Molinari: sono i 10 spettacoli gratuiti nel programma del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale in programma a San Vito Lo Capo (Trapani) dal 15 al 24 settembre 2023, alla sua 26ª edizione, che riunirà come da tradizione, Paesi e culture diverse per promuovere la pace, lo scambio e la multiculturalità, quest’anno all’insegna dello slogan Beyond Borders (Oltre i confini).

«Si tratta di un palinsesto di altissimo livello - ha sottolineato il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala - che coinvolge nomi di grande spessore del panorama della musica nazionale e che è stato ideato tenendo conto dei diversi target del festival, dai giovanissimi ad un pubblico più adulto, nell’ottica di accontentare il maggior numero di visitatori possibile».