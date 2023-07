A Marsala  “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole”: i Musica Nuda nel nuovo teatro a mare

Un’isola d’arte, di musica, di spettacolo, fatta di tufi e abbracciata da una platea che brilla di sale sarà il palcoscenico su cui si esibirà il duo Musica Nuda, primo spettacolo in cartellone della VI Rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo.

Il duo voce/contrabbasso, che da vent’anni incanta le platee di tutto il mondo, aprirà l’edizione 2023 della manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala - M.A.C., portando in scena i brani più amati dal pubblico insieme a quelli del nuovo album, uscito recentemente: “Musica Nuda 20”.

L’appuntamento con il concerto dal titolo: “Musica Nuda 20 Anni in Tour” è per venerdì 21 luglio alle ore 19,30 nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, nella Salina Genna, e poi ancora con un secondo spettacolo alle 21,30.

La novità di quest’anno della kermesse è che il teatro green “Pellegrino 1880” – unico al mondo assolutamente ecosostenibile, fatto solo di tufi, legno e sale, del tutto plastic free e senza cemento né malte – è stato realizzato in una nuova posizione che garantisce uno scenario ancora più incantevole. La platea si apre infatti su un abbraccio di isole: ogni spettatore, si trova innanzi un’isola d’arte, il palcoscenico di tufi, a pelo d’acqua, alle spalle del quale si mostra lo scenario delle isole Egadi tra le quali tramonta il Sole che si riflette sugli specchi d’acqua della antica Salina Genna, con alla destra la vista del Monte Erice, tutto all’interno della riserva dello Stagnone. Dunque il teatro a mare “Pellegrino 1880” diviene così un’isola di musica e spettacolo incastonata tra l’arcipelago delle Egadi, e parte integrante delle “Isole della riserva naturale dello Stagnone”, una sorta di quinta isola (dopo Mozia, Santa Maria, Isola Lunga e l’isola Schola) creata dall’uomo nell’assoluto rispetto dell’ecosistema dell’area protetta, che nasce dall’isola madre: la Sicilia. Di seguito il link che mostra il nuovo teatro https://youtu.be/NczKWWitADM

Qui, ad aprire ufficialmente la VI edizione della Rassegna, saranno le sonorità di Musica Nuda: Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Il loro duo ha all’attivo più di 1600 concerti in giro per il mondo, riuscendo a raggiungere anche spazi prestigiosi in tutta Europa, tra cui l’Olympia di Parigi, l’Hermitage di San Pietroburgo, il Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch in Germania fino ad arrivare negli Stati Uniti, in Perù, in Giappone e a Dubai, ma anche la Camera dei Deputati per intonare l’Inno di Mameli. Hanno inoltre prodotto nove dischi in studio, quattro dischi live e un dvd.

La Musica Nuda qui si erge in un teatro altrettanto “nudo” fatto di essenzialità: pietra sull’acqua, sale, luce naturale e bellezza.

Il connubio artistico tra Petra Magoni e Ferruccio Spinetti è nato per caso il 10 gennaio del 2003, un “voice’n’bass” combo, che oggi costituisce un unicum del panorama della canzone italiana e non solo.

Tutti gli appuntamenti

27 luglio “Mozza” Di e con Claudia Gusmano – ore 21,30

Claudia Gusmano torna nella sua Marsala con uno spettacolo che sa di mare, di cui cura anche la regia. Mozza è una giovane donna, figlia di marinai, che “abita" un peschereccio, da cui non riesce a uscire, a maggior ragione dopo la morte del nonno, che le ha trasmesso la passione per il mare. Mozza è dunque “marinaia” per desiderio e “mozzata” per scelta. Con i disegni di luce di Manuel Monilu e le musiche di Ermanno Dodaro. Un atto unico di rara bellezza che non mancherà di emozionare.

Biglietti ZONA A 15,00 euro - ZONA B 13,00 euro + dp

2 agosto “Aspettando Cyrano” – ore 19,30 – replica ore 21,30

Aspettando Cyrano, è una messa in scena in cui ciò che appare è il retroscena dei personaggi, un metaforico percorso di sviluppo dei personaggi in cui incapacità di far fronte alle incertezze dell'amore e il rispetto della dignità divengono un binomio che si fonde dietro le quinte di un'attesa che diventa svolta scenica.

Da questo connubio di dignità e incapacità di amare prende le mosse questa pièce teatrale, credendo sin dal principio che il Cyrano de Bergerac sia una commedia sulla “inadeguatezza” e sulla epicità sentimentale delle grandi personalità rispetto al comune sentire dell’amore, dell’amicizia e in genere rispetto alla coerenza con la quale compiere, in un labirinto di scelte, la più giusta per sé e per i propri valori.

Finalmente un personaggio che può agire liberamente per perseguire il suo sogno di essere amato attraverso qualunque mezzo, qualunque sotterfugio: ora facendo perno sulla candida bellezza di Cristiano suggerendo le parole da soffiare al cuore della raffinata Rossana, ora rafforzando il suo amore proprio sulla certezza di non essere contraccambiato, sulla paura di essere respinto come amante, come amico innamorato.

Regia: Giacomo Frazzitta e Alessia Angileri

Interpreti: Alessia Angileri, Mariella Monteleone, Sergio Giacalone, Demetrio Rizzo, Emanuel Accardi, Giorgia Albertini

Musiche dal vivo dei Virginia Gold: Andrea Russo, Alessio Cordaro, Vincenzo Piccione Pipitone

Biglietti ZONA A 15,00 euro - ZONA B 13,00 euro + dp

3 agosto Cico Messina in “Creolo-Siculo” – ore 19,30

Una voce che da sola è il racconto di un viaggio. Plana sul mare e presta il fiato alla voce del Mediterraneo. L’autore e compositore siciliano Cico Messina darà vita al concerto: “Creolo-Siculo”, un itinerario musicale intriso di sonorità nord africane, che si anima di chitarre e oud che indulgono al pensiero della sera, atmosfera illuminante della poetica di un artista che già con il suo “Nura” aveva cantato la Luna. Ad esibirsi con lui saranno: Dario Salerno, Sade Mangiaracina e Bruno De Santi.

Biglietti ZONA A 20,00 euro - ZONA B 15,00 euro + dp

8 agosto Concerto-evento de I Musicanti di Gregorio Caimi “Venti” con la partecipazione dell’attrice Luana Rondinelli – ore 19,30

È la Rosa dei Venti, con la sua potenza generativa e la sua capacità evocativa, a rappresentare l’arte de “I Musicanti” di Gregorio Caimi in occasione del ventesimo compleanno del gruppo che ha fatto della world music la sua vocazione e la sua poetica. Proprio l’8 agosto uscirà il disco “Venti”: una raccolta di 20 brani, per l’etichetta toscana EmdabliumEm. Il concerto - con la partecipazione dell’attrice Luana Rondinelli - celebra un’evoluzione dove scelte stilistiche e contaminazioni hanno segnato un viaggio artistico che nasce etnico e diventa universale, senza mai perdere l’identità mediterranea.

Biglietti ZONA A 15,00 euro - ZONA B 13,00 euro + dp

12 agosto in scena gli Atti unici di Luigi Pirandello “LA MORSA” – “LA PATENTE” a cura della Compagnia teatrale Sipario – ore 19,30 – replica alle 21,30

Due atti unici del maestro Luigi Pirandello prendono vita nella rielaborazione di Vito Scarpitta che ne cura anche la regia. Ne “La Morsa” la protagonista, Giulia, viene stretta in una “morsa” di accuse dal marito molto più grande di lei, che prima si finge ignaro della sua infedeltà e poi le “sputa” in faccia tutta la verità. Ne “La Patente”, lo jettatore, o ritenuto tale “Chiarchiaro spiega che se il mondo gli ha imposto, suo malgrado, una maschera, lui è in grado di accettarla e farla sua, e andare fino in fondo pur di ricavarne il giusto tornaconto economico”.

Biglietti ZONA A 15,00 euro - ZONA B 13,00 euro + dp

17 agosto ore 19,30 “Un Abito Chiaro” di Massimo Salvianti con Rita Marcotulli & Amanda Sandrelli - ore 19,30 - replica alle 21,30

““Un abito chiaro” è uno sfogo, un accavallarsi di pensieri, domande tante e risposte pochissime, in prosa e in musica, in immagini, in secondi sospesi”. Così Massimo Salvianti descrive il suo spettacolo prodotto per le celebrazioni del 40° anniversario della Strage di Ustica. Rita Marcotulli e Amanda Sandrelli danno voce alle tante domande e alle pochissime risposte. “Ma che percorrono anche le strade virtuose che donne caparbie e uomini instancabili hanno tracciato per non perdere la speranza della giustizia e del diritto”.

BIGLIETTO 25,00 euro + dp

18 agosto “Abbassa la tua Radio”, spettacolo a cura dell’Officina artistica Carpe Diem – ore 19,30

L’entusiasmo della ricostruzione, la conquistata libertà, la speranza nel futuro che si prospettava a colori e pieno di musica. Tutto questo, negli anni ’50, passava dalla radio. Una scatola magica, accanto alla finestra o in salotto, rappresentava una vita nuova piena di bellezza. Quest’atmosfera frizzate e intensa sarà ricreata da “Abbassa la tua radio”: spettacolo musicale che mette in scena un racconto allegro e pieno di valori, per raccontare l’evoluzione virtuosa che ha visto protagonista la gente comune unita dal sentimento di riscatto di chi ha saputo sconfiggere la tirannia fascista e ha conquistato il diritto al domani.– Biglietti ZONA A 15,00 euro - ZONA B 13,00 euro + dp

20 agosto “Underground” Kinisia Blues Band - ore 19,30

Un disco dedicato al bluesman italiano Roberto Ciotti: nove brani registrati live in studio che segnano la nascita di un album tributo e omaggio alla indolente poesia che affascina anche quando allude al dolore. Sul palco sull’acqua verrà presentato “Underground”, nuovo disco dei Kinisia Blues Band, gruppo nato nel 2009, con all’attivo due cd e tantissimi concerti in Italia e fuori dal bel Paese. Ecco i K.B.B: Pasquale Nuccio: batteria, Diego Buffa: basso, Nino Casano e Gregorio Caimi: chitarre, Salvatore Sinatra: piano elettrico e Hammond, Pasquale Salerno: voce.

Biglietti ZONA A 15,00 euro - ZONA B 13,00 euro + dp

22 agosto Souvenir d’Italie Omaggio a Lelio Luttazzi - Gianluca Guidi con la Arco Big Band Orchestra - ore 19,30 e replica alle 21,30

Uno spettacolo-omaggio al più grande swinger e jazzista italiano: Lelio Luttazzi. A 100 anni dalla sua nascita, la Arco Big Band Orchestra, realizza uno show - narrazione musicale che, attraverso i suoi brani più famosi, ne descrive la personalità eclettica, di compositore minuzioso, attore, scrittore, cantante per caso e pianista per vocazione. Ospite d’eccezione Gianluca Guidi, che andrà in scena con la Arco Big Band Orchestra, raccontando aneddoti dei suoi genitori, Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, nel ricordo di Luttazzi. Regia di Giacomo Frazzitta; arrangiamenti musicali di Dario Silvia e Aldo Bertolino; direzione d'orchestra di Bettina Gandolfo.

BIGLIETTO 20,00 euro + dp

24 agosto “BACI” - Maurizio Mastrini International Tour 2023/24 - ore 19,30

Con il concerto “Baci” (dall’omonimo album uscito il 25 aprile) Maurizio Mastrini offre undici brani eseguiti dalle sue mani sapienti al pianoforte con il quartetto d’archi: Mauro Vultaggio al violino, Vita Anastasi al secondo violino, Anna Sedita alla viola e Enzo Toscano al violoncello. Lo stile compositivo è colto e al tempo stesso emozionale ed immediato, capace di sprigionare tutta l’anima romantica e delicata delle composizioni del Maestro la cui vita creativa musicale ha l'intento, nelle sue composizioni, di trasmettere emozioni "incontaminate".

Biglietti ZONA A 20,00 euro - ZONA B 15,00 euro + dp

29 agosto “Ritratti” di Tony Canto e Giuseppe Milici - ore 19,30

Tony Canto e Giuseppe Milici, dopo aver collaborato e calcato i palchi più prestigiosi al fianco di artisti di spessore internazionale, arrivano con “Ritratti” alla Salina Genna di Marsala. Un vero e proprio inno all’amore per il jazz e la bossa nova, basato su composizioni originali. Tony Canto ha pubblicato cinque album come cantautore ed è stato produttore artistico e arrangiatore di Mannarino e di Mario Venuti. Giuseppe Milici, ha collaborato con artisti come Peter Cincotti, Fabio Concato, Gianni Morandi, Toots Thielemans, Gino Paoli.

Biglietti ZONA A 20,00 euro - ZONA B 15,00 euro + dp

1 settembre “Canti Briganti” MARIO INCUDINE - EUGENIO BENNATO - ore 19,00 -replica alle 21,00

L'epopea dei “perdenti” che la narrazione dei vincitori ha sempre tenuto nascosta e silente. Con “Canti Briganti” Eugenio Bennato e Mario Incudine realizzano un concerto “rivelante” sul fenomeno del Brigantaggio, dove protagoniste sono figure che la storia ufficiale non racconterebbe mai. Una letteratura minore degli eventi tra ‘800 e ‘900 in cui il brigantaggio fu la risposta violenta alla politica sbagliata del governo dopo l'unità d'Italia. Il tutto narrato in musica dalle voci di Bennato e Incudine, emblematiche dell’anima del sud.