Il «Macbeth» entusiasma, a Trapani grande pubblico e applausi

Il teatro all’aperto «Giuseppe Di Stefano» è stato riempito da un pubblico attento ed emozionato nel ritrovare una delle opere più intense di Giuseppe Verdi con un mondo sonoro che riflette le profondità dell’animo umano.

Un’emozione che arriva anche dai solisti, dal coro e dall’orchestra che si sono resi protagonisti di un’interpretazione coinvolgente dei complessi personaggi di Macbeth, grazie anche alla direzione e alla regia (quella di Massimo Pizzi Gasparon) che ha valorizzato tutte le dinamiche psicologiche dei personaggi.

Macbeth è interpretato da Serban Vasile.

Accanto a lui, Alessandra Di Giorgio è la spietata e manipolatrice Lady moglie di Macbeth. Andrea Comelli veste i panni di Banco. Mauro Secci è Macduff, Saverio Pugliese interpreta il ruolo di Malcom e Paolo Gatti quello del Medico. Completano il cast Melissa Purnell (Dama di Lady Macbeth), Pietro Pio Barone e Giovanni Barone (Fleanzio), Enrico Caruso (Domestico e Sicario), Gaspare Provenzano, Vito Pollina e Federica Pinco (Araldo). Davide Agueci, Davide Barraco, Maria Giovanna Grignano, Paolo Gabriele Mercurio, Alessio Parisi, Vincenzo Scarlata partecipano come figuranti.

Regia, scene, luci e costumi sono del regista Massimo Pizzi Gasparon. Direttore degli allestimenti è Danilo Coppola.

L’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese è diretta dal maestro Sergio Alapont, il coro affidato alla cura del Maestro Fabio Modica, mentre Maestro preparatore cantori solisti voci bianche è Anna Lisa Braschi.

Ma non solo venerdì: lo spettacolo lirico «Macbeth«, infatti, è cartellone per la seconda recita anche questa sera, alle ore 21, sempre a Trapani al Teatro “Giuseppe Di Stefano” (all’interno della Villa Margherita).

Per questa sera, e per i prossimi spettacoli, è possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale del Luglio Musicale o al botteghino di Villa Margherita, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo salvo esaurimenti posti. Se il buon giorno si vede dal mattino vi sono ottime prospettive per questa rassegna.