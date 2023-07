È morto Ignazio De Blasi, l'ultimo cantastorie del Belice. Era originario di Partanna, aveva 69 anni, ma da anni era gravemente malato. Nel 2019 era stato lui stesso ad annunciare la sua malattia, chiedendo aiuto: "Pregate per me se vi fa piacere affinché mi possa liberare da questo maledetto cancro".

Tiziana Calabrò: "Nooooo...lottatore senza timore fino a ieri". E ancora, Rossella Leggio: "Te ne sei andato così in punta di piedi ....ti ricorderò sempre ...aver recitato con te. È il mio più grande vanto ...conservo gelosamente la tua dedica nella foto insieme". "Che la terra ti sia lieve caro mito Morgan ti ricorderò sempre come il caro Morgan della piccola Montmartre - scrive Fabiana Cleopatra - mi dispiace tantissimo che tu non ci sia più riposa in pace Ignazio".

"E non ce l'abbiamo fatta caro Ignazio, dovevi venire a Palermo a maggio , dovevamo incontrarci...parlare del tuo lavoro e del mio, della tua pittura, della mia.. ( magari ti avrei chiesto qualche dritta) avremmo parlato del nostro essere così siciliani ca scuoccia...Babbaluci ti affascinava, ti eri pure abbonato...e io avrei approfittato del nostro incontro per chiederti di pubblicare una tua ballata o una tua opera in copertina. ..non ce l'abbiamo fatta, non eri riuscito a venire a Palermo, rimane il rimpianto...il mio rimpianto di non aver potuto trovare il tempo per venire a Castelvetrano...il tempo che non basta mai, l'unico vero nostro padrone. Quando muore un cantastorie muore una parte della nostra memoria. Ciao Cantastorie del Belice, mi piace pensare che, ad accoglierti, sia venuta la piccola Cudduredda", scrive Giovanni Basile.

I funerali si svolgeranno martedì 4 luglio alle ore 15,30 presso la chiesa San Francesco.