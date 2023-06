L'imprenditrice di Castelvetrano Elena Ferraro al concerto di Vasco Rossi: «Non potevo perdermelo»

«Non potevo perdermi il concerto di Vasco a Palermo, dato che in questi anni ho girato la Sicilia per per seguire l’idolo della mia infanzia della mia giovinezza». Lo ha detto Elena Ferraro, l’imprenditrice di Castelvetrano che ha denunciato le richieste di pizzo di Mario Messina Denaro, cugino dell’ex primula rossa, e che ha organizzato la manifestazione «Memoria nostra».

«Le canzoni di Vasco - ha aggiunto - hanno accompagnato le nostre vite, sono state la colonna sonora di ogni momento importante, a quasi tutte le canzoni è legato qualche ricordo particolare. Sono le che sarà indimenticabile anche questo concerto».