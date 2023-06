Il mercato, le strade gremite e i caffè di Palermo nella personale di Lo Porchio ad Alcamo

Sarà aperta da lunedì 19 al 21 giugno prossimo presso la sala Rubino del Centro Congressi Marconi di Alcamo (Via VI Aprile, 119), dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 22, la mostra personale della pittrice Maria Rosaria Lo Porchio, nell’ambito del programma dei festeggiamenti della Patrona della Città di Alcamo Maria SS dei Miracoli realizzato dall’Amministrazione comunale. L’artista palermitana ma di origini napoletane è reduce da una personale a Terni, allestita dopo una premiazione da parte dell’Associazione “I 2 colli” della città umbra e con la partecipazione del critico d’arte Claudia Zaccagnini, registrando un notevole riscontro presso gli appassionati d’arte e presso la stampa umbra e nazionale.

“L’arte di Maria Rosaria Lo Porchio mostra”, afferma il critico d’arte e storico Claudia Zaccagnini, “una schiettezza d’eloquio, semplice ma coinvolgente, che l’artista sa rappresentare con efficacia sulla tela. Il mercato, le strade gremite, i caffè di Palermo offrono uno spaccato vivo della città, tra i palazzi storici e lo sguardo delle montagne in lontananza. E’ una pittura che sa toccare la sensibilità del riguardante, che lo sa emozionare con il colore e le sue vibrazioni, che con delicatezza lo cala negli universi creativi più viscerali dell’artista”.

Tra Le diverse opere esposte ad Alcamo si segnalano alcuni ritratti, personaggi femminili, paesaggi sia in acrilico che ad olio su tela con un tratto stilistico con predominanza di linee e campiture di colori caldi e freddi.

“Vi è nella pittura della Lo Porchio”, continua Claudia Zaccagnini, “una raffinata sensibilità espressa nelle esili volumetrie dei corpi femminili, collocati in atmosfere sospese. Le sue eroine, fragili presenze tra eros e dolore, tra dolcezza e speranza per il futuro, mostrano quanta attenzione l’artista abbia per il mondo femminile, con quanta intensità lo sappia leggere e trasmettere”.

L’Artista nata a San Giorgio a Cremano (Na), vive a Palermo dove ha insegnato Arte. Laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli con la specializzazione in scenografia, ha recentemente partecipato a diversi eventi artistici tra cui: “Estemporanea dopolavoro” Trapani (2021 primo premio) e (2022) e “Arte è donna” a Terni (2023, secondo premio). Inoltre, mostra personale a Terni conclusa nei giorni scorsi.