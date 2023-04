Marsala, Alessio Piazza con Le Vispe Terese chiude la rassegna dello Stagnone

L’ultimo appuntamento in cartellone vede protagonista al teatro Impero, alle ore 18,00, l’artista marsalese con un suo testo incentrato su “uno dei legami più affascinanti del teatro: quello con la memoria emotiva, con le nostre origini, i nostri ricordi più delicati ed ironici”. Sarà la prima nazionale di uno spettacolo in incentrato sulla famiglia che attinge ai ricordi, ma li tinge di fantasia ed umorismo

“Se stai in silenzio riesci a sentire le loro voci lontane, il rumore dei ricordi, un frastuono ingombrante”. È una delle citazioni tratte da “Le Vispe Terese”, nuovo spettacolo di e con Alessio Piazza che vede la prima nazionale al Teatro Impero domenica 30 aprile alle ore 18,00 all’interno della Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala.

“Celebrerò uno dei legami più affascinanti del teatro: quello con la memoria emotiva, con le nostre origini, i nostri ricordi più delicati ed ironici – spiega l’attore e regista –. Uno spettacolo sulla famiglia, che racconta le persone vissute intorno a noi, nel corso della nostra infanzia e dell’adolescenza, di quelle che ancora oggi ci fanno sorridere. I luoghi, i fatti e le persone sono un miscuglio tra realtà e fantasia, tra aneddoti personali ed altri raccontati, ascoltati da altre storie di famiglia, e sentendo io nello scrivere questo spettacolo un profondo pudore per queste verità”.

Dunque un’occasione per guardare in faccia l’umanità altrui e ritrovare la nostra, con tenerezza e ironia, immancabile nota della poetica di Alessio Piazza.

“Un’umanità varia – continua l’autore e interprete –, che si affaccia sul palcoscenico di una casa di famiglia e recita la parte che le ho assegnato, attingendo ai miei ricordi e colorandoli con fantasia ed umorismo. Tutti i protagonisti possono essere collocabili in qualsiasi epoca, quella più familiare ad ogni spettatore.

Con “Le Vispe Terese” mi piace sottolineare uno dei legami più affascinanti del teatro: quello con la memoria, con le nostre origini e le nostre radici. Memoria fatta di ricordi, di parole, di modi di dire: un ritorno alle origini per capire se stessi e gli altri.

Portare in scena questo spettacolo è come far entrare il pubblico nella casa della propria infanzia, farlo camminare lungo i corridoi, far sentire l’odore dei mobili, le voci delle persone amate. Ho riportato in parte quello che ricordo, che mi hanno raccontato, ma solo in parte, perché la memoria è labile e perché gli spettacoli tratti dalla realtà non sono spesso che esili barlumi e schegge di quanto abbiamo visto e udito”.

“Vi aspettiamo numerosi per applaudire il nostro grande attore marsalese”, questo l’invito del direttore artistico Vito Scarpitta.

La compagnia teatrale Sipario propone altri due appuntamenti imperdibili fuori abbonamento:

domenica 7 Maggio alle ore 21.30 il concerto/spettacolo de il gruppo XVERSO, tribute band di Tiziano Ferro dà vita a “FERRO”. Il gruppo è la prima tribute band dedicata esclusivamente a Tiziano Ferro. Il progetto XVERSO, costruito ai massimi livelli sia musicali che scenografici unisce la somiglianza vocale del frontman Devis Manoni alla qualità musicale di una band fatta di musicisti professionisti con importantissime esperienze alle spalle, i XVERSO costruiscono uno show spettacolare fatto di effetti scenici, cambi d’abito e videoproiezioni su maxischermi;

domenica 14 maggio alle ore 21.00 al Teatro Impero si esibirà Patty Pravo con “Minaccia Bionda Tour”: musica e parole per raccontare un’artista internazionale. Successi, ricordi, storie e soprattutto la bellissima musica che ha scandito la vita di un’artista internazionale e conquistato e incantato il pubblico.

Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta.

