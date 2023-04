La band trapanese JXJ torna con il nuovo singolo: «Un tempo per noi»

I JXJ sono tornati. La vocal band di Trapani torna in scena dopo anni di pausa. Con trascinanti melodie pop che hanno fatto cantare e ballare intere generazioni, i JXJ formati da Jhonny (Gianni Federico), Giovanni Castore e Vito Vassallo, dopo aver dominato la scena musicale trapanese nella prima decade degli anni 2000, adesso ha pubblicato il singolo “Un tempo per noi”. Una ballad romantica ma estremamente malinconica dove il lieto fine non arriva.

La canzone descrive la fine di una storia d’amore, ma in modo diverso da come siamo abituati ad ascoltare. Non c’è traccia di rabbia o risentimento, ma solo una profonda malinconia e una leggera disperazione. Il protagonista canta del dolore che sente nell’affrontare la fine di una relazione, ma anche nella constatazione che non c’è nulla che possa essere fatto per evitarla.

La ballad lascia un grande vuoto nel cuore, perché non c’è la promessa di un futuro migliore o di un amore che possa arrivare in seguito. Al contrario, l’ascoltatore viene spinto ad abbracciare la tristezza e ad accettare l’inevitabilità della fine. “Non è tempo per noi” è una canzone che invita alla riflessione e alla comprensione dei cicli naturali della vita, anche se fa male.

Le voci dei JXJ si mescolano e riescono a emozionare, così come avveniva in passato. L’arrangiamento sobrio e l’uso sapiente di strumenti elettronici contribuiscono a creare l’atmosfera malinconica e a mettere in risalto la delicatezza della melodia.

I JXJ sono pronti a regalare ai loro fan una nuova serie di performance cariche di energia, emozione e, soprattutto, grandi successi che hanno fatto ballare e cantare intere generazioni di trapanesi. La loro musica è stata parte integrante della vita di molte persone e ha segnato un’epoca nella cultura musicale di Trapani. La reunion della band rappresenta, quindi, un nuovo inizio.

