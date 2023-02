Tali e quali show, quinto posto in finale per la marsalese Martina Cascio

È arrivata quinta Martina Cascio, concorrente marsalese di Tali e Quali show, programma spin off Di Tale e Quale show, che mette in gioco personaggi non famosi. In ogni puntata del programma sono stati ospitati 10 concorrenti non famosi diversi, sempre con lo stesso obiettivo: imitare star della musica.

I vincitori di ogni settimana hanno quindi composto il gruppo di finalisti che ieri sera si sono contesi il titolo, sempre giudicati dall’amatissima giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, che per l’occasione sono stati affiancati da Gabriella Germani e Ubaldo Pantani.

A partecipare sono stati Fulvio Cerrulli, Roy Paladini - quest’ultimo vincitore della gara con l’imjtazione di Michael Jackson - Francesco Pasculli, Roberto Romanelli, Massimo Ronza, Federico Serra, i Moonskin, Michele Carovano, e i due Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, retrocessi dal torneo dei Vip. La marsalese, vincitrice proprio della prima puntata, si è presentata in finale mei panni della famosissima cantate inglese Adele, esibendosi nel brano Hello, una bellissima interpretazione che pur colpendo la giuria non è bastata ad arrivare a podio, ma ha sicuramente resi fieri la The vocal academy di cui fa parte e i suoi insegnanti del conservatorio trapanese Antonio Scontrino, che sui social le hanno dedicato un pensiero: «La tua è una voce straordinaria - ha scritto Silvia Mezzanotte, della The vocal academy - puoi permetterti di interpretare mille canzoni e mille cantanti ma il tuo timbro emerge sopra ogni cosa ed è la caratteristica più importante che tu possa avere. Ci hai fatto emozionare».

