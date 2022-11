Il Trapani Comix & Games entra nella Rete italiana festival del fumetto

Il Trapani Comix & Games è stato ammesso all’interno del RIFF, Rete Italiana Festival del Fumetto. RIFF è la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione del fumetto in tutte le sue forme: arte, filiera industriale e motore di sviluppo sociale.

La Rete è composta da Festival di respiro nazionale e internazionale, da organizzazioni radicate in territori che contribuiscono attivamente a valorizzare ogni anno il fumetto in tutte le sue forme, grazie ad un’ampia offerta di eventi capaci di attirare un pubblico numeroso ed eterogeneo, in dialogo con amministrazioni locali, nazionali ed europee.

RIFF è l’Associazione di festival che operano come vere e proprie piattaforme culturali: attrattori di energie creative, aggregatori di operatori e di pubblici, protagonisti attivi dello sviluppo socioeconomico delle città, delle regioni e dell’intero sistema dell’industria culturale in Italia.

Per perseguire le proprie finalità di rappresentanza e valorizzazione del mondo festivaliero che orbita intorno al fumetto, e per stimolare una più ampia attenzione verso la Nona Arte da parte del mondo culturale, produttivo e politico, RIFF ha già instaurato un dialogo con la direzione generale creatività contemporanea del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ovvero il settore del MiC che si occupa di “promozione e sostegno dell’arte e dell’architettura contemporanee, della fotografia e della video-arte, delle arti applicate compresi il design e la moda, e della qualità architettonica e urbanistica” e che “sostiene le imprese culturali e creative”. Grazie al Riff, il MiC ha già formalmente riconosciuto e incluso il fumetto tra le discipline di cui si occupa.

Trapani Comix and Games si inserisce in questa realtà nonostante la sua giovane età: il progetto creato dall’associazione Nerd Attack e coprodotto dal Luglio Musicale Trapanese è stato ritenuto più che meritevole grazie agli ottimi risultati raggiunti nelle prime tre edizioni.

Trapani Comix and Games è il primo Festival Mediterraneo della Pop Culture che si svolge nella città di Trapani. La quarta edizione si svolgerà il prossimo 19, 20 e 21 maggio 2023 con un centinaio di appuntamenti e spettacoli di ogni genere. L’idea per la nuova edizione è di allargare gli allestimenti in tutta la Villa Margherita, aumentando il livello culturale e mediatico attraverso la partecipazione di ospiti acclamati. «Siamo orgogliosi che il Trapani Comix sia stato ammesso a RIFF – affermano i rappresentati dell’associazione culturale Nerd Attack Francesco Tarantino, Erick Cannamela, Gianni Federico e Riccardo Orsini - Fin dalla prima edizione abbiamo coinvolto brand nazionali come partner, e ospiti di caratura che hanno reso questo evento uno dei più attesi e osservati di tutto il circuito nazionale. L’ingresso in RIFF è un ulteriore passo in avanti. Trapani Comix and Games è un progetto in crescita».

© Riproduzione riservata