Trapani, il Luglio musicale avvicina i bambini alla lirica con «I Kattivissimi»

Molte volte si è soliti pensare che l’opera lirica sia un’arte molto complessa e adatta soltanto alle persone adulte. In realtà unisce alla musica il canto, la storia, i costumi, i personaggi, le scene, la danza tutte cose comprensibili anche dai più piccoli.

Non esistono bambini che non amino le storie, tanto meno i personaggi in costume, è proprio da qui che bisogna partire per far approcciare i più piccoli all’opera lirica: è questo l’obiettivo del Luglio Musicale Trapanese con lo spettacolo “I Kattivissimi” che andrà in scena per la prima volta, domenica 4 settembre, alle ore 17.00 e alle ore 19.00, al Piccolo Luglio, uno scorcio suggestivo della Villa Margherita, a Trapani.Avvicinare i bambini all’opera lirica presentandola come una storia, una delle fiabe classiche che sono abituati ad ascoltare però, danzata e cantata.Lo spettacolo “ I Kattivissimi” è ideato dai registi Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi e si ispira al progetto editoriale di Cristina Bersanelli e Gabriele Clima (Edizione Curci) ed in particolare alla collana “Su il sipario”, che ha fatto appassionare al teatro d’opera migliaia di piccoli lettori ed ha generato decine di laboratori e spettacoli nelle scuole e nei festival letterari e lirici di tutta Italia.

Lo spettacolo coinvolgerà bimbi, genitori e nonni attraverso indovinelli, enigmi, musica per imparare a conoscere le storie e i protagonisti del melodramma italiano e straniero. Una lodevole iniziativa atta a spiegare le trame di alcune delle opere più famose ad un pubblico in età scolare.Il cast è composto da Floriana Cicìo (Strega Mutocieca) Antonella Di Giacinto/Andreina Drago (Strega Sordocieca), Salvatore Grigoli (Strega Zoppocieca).Le musiche sono di Salvatore Passantino, al violino Laura Sabella, pianista e maestro concertatore sarà Eugenio Catone."I Kattivissimi" andrà in scena, sempre alla Villa Margherita, anche nei giorni 10, 11, 17 e 18 alle ore 17.00 e alle ore 19.00.

