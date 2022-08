Paceco, morto il docente e scrittore Rocco Fodale: una vita dedicata alla cultura

Paceco piange Rocco Fodale. Il mondo della cultura perde una figura di spicco, un docente ma anche uno scrittore e filosofo, dedito alla famiglia e alla scuola, fondatore e presidente dell'associazione culturale "Koinè della Collina"

Nato nel 1931 a Paceco (in provincia di Trapani) da una famiglia contadina, si laureò in Filosofia all'università di Palermo, e successivamente insegnò Filosofia e storia al liceo classico, Lettere alla scuola media, Scienze umane all'istituto magistrale. Concluse la sua carriera nella scuola nel 1997 come preside della media Mazzini di Valderice.

Presidente, per un decennio, del Consorzio per l’istruzione tecnica e del Centro di orientamento scolastico e professionale della provincia di Trapani, fondatore e presidente per un paio d’anni dell’Unione dei Consorzi provinciali per l’istruzione tecnica della Sicilia, fu anche membro dell’Accademia selinuntina, come pedagogista e scrittore. Nel 1997 gli fu assegnato il Premio Trinacria per la narrativa e successivamente anche il diploma di benemerenza scuola, arte, cultura dal presidenza della Repubblica. Durante la sua vita anche una parentesi politica, tra il 1956 e il 1960, quando fu consigliere comunale di Paceco.

Sono già in tanti a ricordarlo, come uomo di fede, dedito alla famiglia, ma soprattutto come un grande educatore e uomo di cultura. Dolore e cordoglio anche su Facebook. Sulla pagina dell'associazione culturale Koinè della Collina di cui fu il padre oggi è stato pubblicato questo post: "Rocco Fodale ha lasciato questa vita terrena, che ha dedicato con amore alla scrittura, alla famiglia, alla scuola e alla Koinè della Collina, di cui è stato Fondatore, Anima, Presidente. Riposa in pace".

