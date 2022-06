La Festa della Musica martedì 21 all'aeroporto di Trapani Birgi

Il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi partecipa alla Giornata internazionale della musica a cui aderiscono per la quarta volta Enac, Assaeroporti e società di gestione aeroportuali. L’evento è promosso dal ministero della Cultura, dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla Siae.

Il programma musicale all’aeroporto di Birgi proporrà dalle 10 alle 17,30 una diretta radio live con Rmc 101 con brani che contribuiranno a promuovere la sostenibilità ambientale. Previste le esibizioni dal vivo del musicista Michele Pantaleo, del cantautore Vincenzo Scardino, della cantante Claudia Labidi e del duo Calandra e Calandra.

«Siamo felici di aver aderito anche quest’anno all’iniziativa - ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - perché un aeroporto vivo e vitale è già una festa, quando è inebriato dalla buona musica è ancor di più una gioia».

