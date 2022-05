Libri e cantine, a Marsala per una settimana il festival 38° Parallelo

Una festa della cultura, aperta a tutti e diffusa. Su queste coordinate si svilupperà la sesta edizione di 38° Parallelo - Tra libri e cantine, il festival letterario che si terrà a Marsala da lunedì 23 a domenica 29, con la partecipazione di autori, giornalisti, poeti, registi, graphic novelist. Ad ispirare l’evento sono i tanti volti della città lilibetana, seguendo il filo che parte dal tema scelto, «Utopiae - Geografia umana e di territori».

Proprio i luoghi, tutti liberamente fruibili al pubblico, saranno in dialogo con le tematiche di volta in volta affrontate: «Marsala è una città territorio, su cui costruire una rete virtuosa», dice infatti Giuseppe Prode, ideatore e direttore della manifestazione nata nel 2017. Gli fa eco il sindaco Massimo Grillo: «Abbiamo sposato subito quest’iniziativa – sottolinea -, che rappresenta un’opportunità per la cittadinanza». Ad aprire la kermesse sarà una tre giorni interamente dedicata ai più piccoli, protagonisti di 38° Kids (a cura di Gianluca Caporaso), la serie di appuntamenti che si svolgerà nelle scuole cittadine. Il testimone verrà quindi passato al festival letterario mercoledì prossimo, con un alternarsi di incontri, dibattiti, proiezioni e concerti cui interverranno, tra gli altri, nomi come quelli di Stefano Mancuso, Alessandra Carnaroli, Silvia Righi, Stefania Prandi, Raffaella Scarpa, Emilio Casalini, Antonio Pronostico, Michele Pantaleo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE