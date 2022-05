Opera lirica a Trapani, il Comune cerca un direttore artistico: ecco il bando

Un direttore artistico per l'opera lirica. Il Comune di Trapani ha avviato la selezione per il progetto «Medithéâtres Grande mu sique dans les anciens théâtres meditherranéens», finanziato con i fondi europei del programma IEV di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014 2020.

Con l'avviso (clicca qui per la versione integrale) si cerca una figura professionale che possa ricoprire il ruolo di direttore artistico e di produzione dell’opera lirica da impiegare fino alla fine del progetto che scade il 31 dicembre, salvo eventuali rimodulazioni del programma.

La domanda

Possono presentare la loro manifestazione d’interesse a ricoprire il ruolo i cittadini appartenenti all’Unione Europea, che siano in possesso di una serie di requisiti tra cui esperienza, almeno triennale, nella direzione artistica di organizzazioni musicali finanziate dal Ministero della Cultura a valere sul FUS (fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione ed altre istituzioni musicali); esperienza, almeno triennale, nella gestione economico-operativa di produzioni liriche finanziate dal Ministero; esperienza nella gestione di produzioni di opere liriche realizzate all’estero e di tournée di masse orchestrali e corali oppure di altro genere di spettacoli con scenografie (spettacoli di danza, teatrali et similia); comprovata esperienza nella gestione di eventi in Tunisia e/o di progetti di cooperazione culturale con lo stesso paese. Nell'avviso (clicca qui) tutti gli altri requisiti richiesti.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere recapitate entro e non oltre il 10 giugno 2022 alle ore 12 con raccomandata da inviare a Ente Luglio Musicale Trapanese Teatro di Tradizione, c/o Villa Margherita, viale Regina Margherita 1 ° piano , 91100 Trapani, o attraverso Pec (lugliomusicaletrapanese@pec .it).

