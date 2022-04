Il tour di Gianna Nannini in Sicilia farà tappa a Castellammare e a Siracusa

Castellammare del Golfo per la Sicilia occidentale e Siracusa per quella orientale: sono le due città scelte dall'organizzazione della tournée estiva di Gianna Nannini, per i concerti da tenere nell'Isola.

Dopo il giro dei teatri In Teatro Tour 2022, che si concluderà il 20 maggio, da giugno la rocker sarà in concerto nelle arene e nelle piazze italiane con il tour estivo. I concerti in Sicilia sono organizzati da Puntoeacapo. Il 10 agosto quello di Castellammare del Golfo, in piazzale Stenditoio (in collaborazione con Gianfaby Production), l'indomani - 11 Agosto - l'appuntamento di Siracusa, al Teatro Greco (in collaborazione con gli assessorati regionali dei Beni culturali e del Turismo e Spettacoli, il Comune di Siracusa, il Parco Archeologico di Siracusa, l’Associazione Development, GG Entertainment).

© Riproduzione riservata