Luglio Musicale Trapanese, via agli abbonamenti: ecco gli spettacoli in programma

Al via la campagna abbonamenti alla Stagione estiva del Luglio Musicale Trapanese dopo lo stop a causa della pandemia. Previste riduzioni specifiche per ogni fascia di pubblico per gli spettacoli in programma al Teatro Giuseppe Di Stefano, per aderire c'è tempo fino al 31 maggio. Tutti gli appuntamenti, i cui dettagli sono sul nuovo sito del Luglio Musicale all’indirizzo www.lugliomusicale.it, avranno inizio alle 21.

Luglio Musicale Trapanese, abbonamenti e spettacoli

Sono due le tipologie di abbonamento.

La prima tipologia riguarda i tre titoli d’opera Tosca (15 e 17 luglio) di Giacomo Puccini, Il trovatore (4 e 6 agosto) di Giuseppe Verdi e L’elisir d’amore (25 e 27 agosto) di Gaetano Donizetti e comprende due turni. Inoltre, sarà possibile abbonarsi alle tre prime (15 luglio, 4 e 25 agosto) con costi che vanno da 95 euro a 68 euro per i settori Platinum e Gold, oppure – novità del 2022 – alle seconde recite (17 luglio, 6 e 27 agosto) per le quali è prevista anche la riduzione per over 65, con prezzi da 68 a 55 euro.

Tra le novità di quest’anno, viene proposta agli under 30 una formula di abbonamento ideata per assistere alle tre opere (sia del primo che del secondo turno) con 40 euro per il settore Gold.

La seconda tipologia riguarda i concerti: l'abbonamento comprende i tre appuntamenti sinfonici, ovvero il Concerto inaugurale del primo luglio, il Concerto Sinfonico del 19 luglio e il Galà Tebaldi dell’8 agosto. Anche in questo caso sono previsti sia la riduzione per gli over 65 (che potranno acquistare un abbonamento a 50 euro nel Settore Platinum e a 40 euro nel settore Gold) e l’abbonamento under 30 nel settore Gold al costo promozionale di 30 euro.

Luglio Musicale Trapanese, dove sottoscrivere gli abbonamenti

La sottoscrizione degli abbonamenti è possibile al botteghino di Villa Margherita aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00, i pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.00 (email: botteghino@lugliomusicale.it, telefono: 0923 29290). Chi è invece interessato all'acquisto dei biglietti singoli, dovrà attendere il primo giugno.

