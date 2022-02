Marsala, la Casa delle Farfalle senza... farfalle: lo stop dei Tir fa slittare l'apertura

La protesta degli autotrasportatori ha bloccato anche le farfalle. Slitta infatti la mostra tanto attesa a Marsala: la “Casa delle Farfalle” aprirà i battenti con una settimana di ritardo.

La data d’apertura, inizialmente prevista per oggi, 25 febbraio, è stata infatti spostata al 4 marzo a causa della mancata consegna delle crisalidi. Lo sciopero degli autotrasportatori ma anche il maltempo che ha colpito la factory dove vengono allevate le farfalle, ha costretto gli organizzatori a posticipare l’inaugurazione di sette giorni per allestire al meglio la struttura che dovrà ospitare il giardino tropicale.

In mostra in pieno centro, nel complesso monumentale San Pietro, ci saranno centinaia di farfalle esotiche. L'iniziativa, realizzata con la collaborazione del Comune di Marsala, arriva nel comune trapanese dopo altri appuntamenti. Negli anni infatti, l'ideatore e curatore del progetto, Enzo Scarso, insieme a tutto il team di esperti naturalisti e collaboratori, ha creato in diverse città siciliane dei veri e propri giardini tropicali itineranti che ospitano centinaia e centinaia di farfalle, appena nate. Si parte infatti dalle crisalidi in incubazione che diventeranno farfalle pronte ad emozionare i visitatori.

Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito web www.casadellefarfalle.com e i canali social.

