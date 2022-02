Luglio Musicale Trapanese: avviate le selezioni delle voci bianche e dei cantori solisti

Un coro di voci bianche e di cantori solisti presso l'Ente Luglio Musicale Trapanese. È stato pubblicato un avviso di audizione a cui gli interessati potranno partecipare presentando domanda entro il prossimo 5 marzo.

Coro di voci bianche e cantori solisti, i requisiti

Possono fare parte del coro di voci bianche e cantori solisti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e i componenti delle corali e/o gruppi parrocchiali giovanili della provincia di Trapani. Bisogna essere in possesso della nazionalità italiana o del permesso di soggiorno in corso di validità e avere un’età compresa tra i 6 e 14 anni al momento della presentazione della domanda. Per i cantori solisti il limite è di 18 anni.

Le prove

Le audizioni si svolgeranno il prossimo mese di marzo ma la data e il luogo verranno comunicati successivamente e saranno effettuate dal maestro del coro di voci bianche che valuterà l'idoneità dei candidati. La prova sarà costituita da un breve colloquio individuale, una prova tecnico-pratica relativa al ritmo, all'intonazione e all'orecchio musicale, l’eventuale esecuzione di un canto o di una breve melodia scelta dal candidato e/o l'esecuzione di un brano strumentale. Ad ogni candidato sarà attribuito un punteggio e sarà stilata una graduatoria. Poi ci sarà una fase di formazione per gli ammessi.

Come presentare la domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione possono essere presentate presso la scuola di appartenenza. Occorrerà stampare la domanda allegata al bando e consegnarla alla propria scuola che provvederà a inoltrarle all’Ente, oppure si potrà inviare direttamente all’indirizzo email corodivocibianche@lugliomusicale.it. Il bando si trova sul sito www.lugliomusicale.it nella sezione “Avvisi, bandi e gare”.

