Violinista di Castellammare del Golfo si esibirà a Dubai

Il sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo si congratula con la violinista castellammarese Laura Sabella, 22 anni, che si esibirà domani (17 ottobre) al Dubai Millennium Amphitheatre con l’Onci, orchestra nazionale dei conservatori d’Italia.

Il concerto dal vivo «Musica delle Sfere», è promosso e sostenuto dal ministero dell’Università e della ricerca all’interno di Expo 2020 ed è previsto alle ore 18,30 (ora italiana. Dubai ore 20,30) “Congratulazioni dell’amministrazione e di tutta Castellammare del Golfo alla nostra concittadina che si esibisce ancora una volta su un palcoscenico importantissimo -si congratula il sindaco Nicolò Rizzo - Ricordiamo che nel 2019 si è esibita nel concerto al Quirinale per le celebrazioni della festa della Repubblica, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle autorità di Stato. Per Castellammare è motivo di orgoglio in considerazione della bravura, tenacia e passione di Laura Sabella. Auguri e complimenti al nostro giovane talento, certi che raggiungerà ancora altri importantissimi traguardi".

© Riproduzione riservata