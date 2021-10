Marsala, il museo del parco archeologico Lilibeo apre alle famiglie

Domenica 10 ottobre giornata piena di iniziative al Parco Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala. Durante la mattinata, infatti, si celebra la Giornata nazionale delle famiglie al Museo “F@Mu 2021”, con un’iniziativa in programma dalle ore 10 alle 12 presso il Museo indirizzata ai bambini di età compresa tra 6 e 10 anni, accompagnati dai familiari, che saranno guidati alla scoperta della Nave Punica e alla storia del suo rinvenimento. Il percorso di visita si concluderà con un laboratorio di disegno cui seguirà la premiazione dei partecipanti con il dono di un quaderno didattico sulla storia di Lilibeo.

L’iniziativa, con finalità educativa, è stata condivise con le Scuole Primarie della Città.

La partecipazione sarà gratuita, nel rispetto della normativa vigente anti-covid 2019. Prenotazioni attraverso l’App laculturariparte.youline.cloud.

Sempre domenica 10 ottobre, nel pomeriggio, il Parco archeologico partecipa alla XXII Giornata Europea della Cultura Ebraica con un evento ispirato al tema di quest’anno, che è “Dialoghi”. Importanti testimonianze di questi Dialoghi sono le numerose lucerne con il simbolo della menorah, esposte nel Museo Archeologico Regionale Lilibeo, rinvenute in diversi siti dell’abitato antico e nei cimiteri frequentati anche dai pagani e dai cristiani.

Per far conoscere questo ed altri aspetti della storia e della archeologia lilibetane, alle ore 17.00, si svolgerà una conferenza sul tema “Dialoghi lilibetani: conversazioni tra storia e archeologia”, un modo per sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto interculturale, che sarà declinato anche a Lilibeo/Marsala, città di frontiera caratterizzata da incroci di culture ed etnie lungo la sua storia millenaria.

Alla conferenza interverranno: Emma Vitale, docente di Archeologia cristiana e medievale presso l’Università di Palermo, sul tema Gli Ebrei a Lilibeo in età tardoantica: i dati archeologici, e gli studiosi Enrico Caruso, su Testimonianze ebraiche tra Lilibeo e Marsala, e Alessandro Hoffmann, su Storia di Ebrei della Sicilia occidentale nel Novecento.

