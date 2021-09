A San Vito torna "Tempuricapuna", un weekend tra degustazioni e spettacoli: il programma

Degustazioni, incontri, cooking show e spettacoli. A San Vito Lo Capo da venerdì 1 a domenica 3 ottobre torna "Tempuricapuna", la rassegna all’ottava edizione dedicata al pesce capone, la lampuga che in questo periodo si pesca nelle acque del territorio. Tre giorni alla scoperta del gusto e delle tradizioni di questo pesce azzurro dalle grandi proprietà nutrizionali, ma anche momenti di approfondimento, talk show e spettacoli. Quest’anno la rassegna, organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con Feedback, ospiterà il Premio Saturno, alla 18\esima edizione, organizzato dal gruppo editoriale Telesud.

“Dopo la pausa dello scorso anno – ha detto Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito Lo Capo – la manifestazione torna a San Vito Lo Capo. Oltre ad essere un appuntamento attrattore turistico per il territorio è anche un momento di promozione e valorizzazione del pescato locale, del pesce cosiddetto “povero” e dell’attività della nostra piccola pesca”.

Ogni giorno al Giardino del Santuario di San Vito Lo Capo le degustazioni proposte dai pescatori locali (ticket 10 euro) e ancora cooking show, workshop dedicati alla pesca e alla valorizzazione del territorio, il mercato del pesce ma anche momenti di spettacolo con lo showman Sasà Salvaggio che presenterà lo spettacolo “I love Sicilia” ed Ernesto Maria Ponte in “Sotto questo sole”. Domenica sera gran finale con la sfilata di moda dal titolo “Le vie del mare in passerella” a cura della stilista Mary Castano per un‘idea di Catia Morello.

Quest’anno la rassegna ospiterà il “Premio Saturno, Trapani che produce”, promossa dal gruppo editoriale Telesud in collaborazione con la Camera di commercio di Trapani e l’Associazione Premio Saturno, Trapani che produce e con il sostegno del PO FSE Sicilia nell’ambito della programmazione 2014-2020. La manifestazione assegna ogni anno premi a personalità e/o aziende che si sono distinte in vari ambiti: dalla cultura all'impresa, dallo sport allo spettacolo, dall’arte all’ economia.

"Il Premio rappresenta un po’ "la festa di Telesud" sul territorio – ha spiegato Massimo Marino, presidente di Telesud -. E siamo ben lieti di condividerla in un luogo che rappresenta molto per la nostra provincia, per la nostra emittente e per me in particolare sia sotto il punto di vista turistico-economico che per il valore delle tradizioni e della cultura produttiva marinara, argomento che sarà il filo conduttore di questa edizione. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo l'invito dell'amministrazione comunale e della Feedback "a fare squadra". Un valore aggiunto sempre, ancor più in questi tempi difficili."

