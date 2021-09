Trapani, proposto un concorso di progettazione per il restauro della Colombaia

Il presidente del Consiglio nazionale degli architetti Francesco Miceli, in questi giorni in città per partecipare ad una serie di iniziative, ha lanciato l’idea di un concorso di progettazione per la Colombaia.

“L’intervento di recupero del castello della Colombaia, destinatario di un intervento nel Pnrr per 27 milioni di euro, venga realizzato sulla base di un concorso di progettazione, unica modalità per disporre del progetto migliore ed in grado di cogliere in pieno le peculiarità specifiche di questa preziosa opera”, ha detto Miceli a conclusione di una serie di incontri istituzionali che si sono svolti con la collaborazione degli Ordini provinciali siciliani per individuare le priorità dai rispettivi territori. «Si tratta di un vero e proprio intervento culturale - ha continuato il presidente del Consiglio nazionale degli architetti - che va ben oltre il solo restauro edilizio che di per sé non assicura né garantisce sia l’aumento delle basi conoscitive ed i valori culturali e storici di un monumento, come pure la sua futura sostenibilità”.

