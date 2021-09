Premio Tonino Di Pasquale, la musica incontra la ricerca: concerto di beneficenza a Trapani

Tutto pronto per la seconda edizione del premio Tonino Di Pasquale. Il concerto di beneficenza - in programma per il 15 settembre alle 21 al teatro Giuseppe Di Stefano a Trapani - servirà per sostenere la ricerca contro i tumori rari e il colangiocarcinoma.

Il premio è stato organizzato dall'associazione culturale KirArt anche per onorare la memoria di Tonino Di Pasquale, musicista jazz scomparso nel 2020.

L'ideatrice del premio è la moglie del musicista, Mariella Bonfiglio. “La musica e la ricerca insieme per la vita. É questo il leitmotiv del premio Tonino Di Pasquale. Ci siamo assunti un impegno, - si legge in una nota - per la partecipazione e la valorizzazione, della ricerca e dei giovani talenti nel panorama del jazz destinatari di una borsa di studio generosamente donata dal Saint Louis College of Music di Roma, partner ufficiale del concerto”.

Il ricavato del concerto dunque sarà devoluta alla ricerca condotta da Ettore Domenico Capoluongo presso il dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie mediche dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

© Riproduzione riservata