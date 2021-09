Marsala, si restaurano i portali della chiesa di San Michele

Via libera al recupero dei portali dell’ex Chiesa di San Michele, entro il cui «interno», sarà realizzato il tanto auspicato percorso religioso-culturale.

Dopo la messa in sicurezza e il recupero dei portali dell’ex Chiesa di San Michele in Marsala, presto potranno prendere il via i lavori che riqualificheranno tutta l’area di San Michele.

L’antica Chiesa di San Michele, fondata dalla omonima confraternita nel 15esimo secolo, nei pressi della zona prettamente araba dell’antica Marsala, sarà così recuperata al patrimonio storico-culturale della città.

