Piero Pelù debutta nella lirica, dà voce a "Pierino e il lupo" al Luglio Musicale Trapanese

Sarà il palco del Teatro Giuseppe Di Stefano, nella suggestiva cornice di Villa Margherita, ad ospitare il debutto di Piero Pelù - una della rockstar più amate del panorama musicale italiano - come voce recitante in una produzione di un teatro lirico.

Martedì 7 settembre alle ore 21, andrà in scena un concerto che prevede l’esecuzione della fiaba per musica Pierino e il lupo di Prokofiev, con Pelù che darà corpo al testo scritto dallo stesso compositore russo, sotto la bacchetta di Gianna Fratta, direttrice artistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, nonchè moglie del cantante fiorentino, che guiderà l'Orchestra del Luglio Musicale Trapanese anche nella Serenata per archi di Cajkovskij.

"E' un onore e una sfida - dichiara Piero Perù - confrontarmi con le esperienze di grandi cantanti, attori, scrittori e intellettuali che fino a oggi dal 1936 hanno tenuto viva è diffuso la potenza della musica e del racconto di Pierino e il Lupo del grandissimo Sergej Prokofiev. Condividere il palco con la direttrice Gianna Fratta sarà un emozione altrettanto forte".

