Al Selinus di Castelvetrano in scena Aspettando Manon

Al Teatro Selinus di Castelvetrano va in scena Aspettando Manon. Domenica 5 e lunedì 6 settembre, alle 17.30, lo spettacolo tratto dal libro La Morale del Centrino di Alberto Milazzo, che ne firma la drammaturgia assieme a Luca Mazzone, regista per questa produzione targata Teatro Libero. Sul palcoscenico Giuseppe Lanino.

A far da scintilla alla narrazione un interrogativo…Manon è felice? In viale Ortigia 72 si consuma il rito di una felicità desiderata, anelata, soprattutto mancata. Viene scandita così, a più riprese, l’attesa dell’incontro, l’attesa della felicità stessa. Al civico 72 di viale Ortigia, a Palermo, dove vive, la signora nota come Manon difende da sola principi che il resto del mondo dilapida come fossero un’immeritata eredità, o almeno così crede. Nessuno sa che al 72 di viale Ortigia esiste questo baluardo di moralità, cosa che Manon avverte come un’ulteriore conferma di quanto lei sia nel giusto e il mondo prossimo all’Armageddon. Il rapporto di un figlio e di sua madre, della vita di un figlio, della sua felicità e dell’affermazione del proprio sé che si scontra con l’ancestrale giogo esercitato dalle madri.

«Per volersi bene basta annuire in silenzio – sottolinea il regista Luca Mazzone -. Uno accenna al proprio profondo malessere, l’altro annuisce. Il silenzio è parte fondamentale di questa storia».

Biglietti a dodici euro, diverse formule di abbonamento a partire da 44€. Per info www.teatroliberopalermo.it oppure al tel. 3929199609.

La locandina

ASPETTANDO MANON

da La Morale del Centrino di Alberto Milazzo

drammaturgia Alberto Milazzo e Luca Mazzone

scena, regia e paesaggio sonoro Luca Mazzone

con Giuseppe Lanino

costumi Sartoria Teatro Libero

luci Fiorenza Dado e Gabriele Circo

video Pietro Vaglica con la gentile collaborazione di Marta Lunetta

