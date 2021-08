Cordoglio ad Alcamo: è morto il poeta e scrittore Carlo Cataldo

È morto ad Alcamo Carlo Cataldo, insegnante, poeta e scrittore. Aveva 88 anni. Considerevole la sua produzione letteraria con opere di storia, arte e folklore. Si è dedicato, con scrupolose ricerche, alla valorizzazione e conoscenza della cultura siciliana. La moglie Erina Baldassano, anche lei insegnante e autrice di libri che raccontano le tradizioni di Alcamo e non solo, è deceduta lo scorso 12 giugno. Un grande dolore per Carlo, fiaccato dalle malattie ma fino all’ultimo giorno chino sui libri e a scrivere.

Fin da piccolo Carlo Cataldo si è appassionato alla lettura e allo studio degli eventi storici. Quando nel 1943 le scuole furono chiuse a causa della guerra nel territorio alcamese, si dedicò alla lettura del Giornale di Sicilia acquistato dal padre giornalmente per conoscere le notizie importanti. Già da ragazzo dimostrò il suo talento letterario, pubblicando a soli 14 anni un poemetto in dialetto, dedicato alla Patrona di Alcamo e intitolato A Maria SS. di li Miraculi, ni lu quartu cintinariu di la so' truvazioni. Vincitore di tanti premi letterari, si laureò in Lettere con 110 e lode il 28 giugno 1956 all’Università di Palermo. Ha insegnato Lettere per quarant'anni, di cui gli ultimi venti al liceo classico di Alcamo.

Poeta colto e raffinato, la sua attività letteraria è intensa e considerevole: a parte le sue opere di storia, arte e folklore, ha pubblicato molti libri in versi e in prosa, valorizzando così la cultura dialettale siciliana. Il 3 dicembre 2018 Cataldo è stato protagonista nel canale Rai Storia, presentando il controverso personaggio di Garibaldi da lui studiato e sul quale ha pubblicato diverse opere. Decine i riconoscimenti. È stato anche presidente dell'Associazione dei poeti dialettali «Cielo d'Alcamo». L’ultima sua fatica la pubblicazione due anni fa di due volumi che raccontano a 360 gradi la storia di Alcamo dalle origini ai nostri giorni. Ieri è arrivato anche il cordoglio dell’amministrazione comunale di Alcamo.

