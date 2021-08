"A Scurata", Alessio Piazza legge Leonardo Sciascia a Marsala

Nell'ambito della rassegna "A Scurata" a Marsala, l'attore Alessio Piazza si esibirà in un reading di due racconti di Leonardo Sciascia. Un omaggio allo scrittore di Racalmuto nel centenario della sua morte che andrà in scena il 18 agosto alle 19,45.

I racconti scelti dall'attore marsalese sono “Il lungo Viaggio” e “Un caso di Coscienza” tratti da “Il mare colore del vino” .“Uno spazio così suggestivo e così onirico ha bisogno di uno spettacolo adatto - ha spiegato Piazza -: ho scelto due racconti di Leonardo Sciascia. L’ho fatto per non perderci di vista, per stare allerta. Ricorderemo che tutti siamo stati migranti, ma indagheremo anche nel mondo del dubbio e del pettegolezzo…”.

L’evento si inscrive all’interno della rassegna organizzata dal Movimento Artistico Culturale città di Marsala che si svolge nel teatro a mare “Pellegrino 1880” realizzato grazie al main sponsor Cantine Pellegrino, in una vasca dell’antica Salina Genna.

“L’intento – continua Alessio Piazza – è, nella suggestiva cornice della Salina Genna, far godere al pubblico di cittadini e turisti, le parole di uno spirito libero, di uno scrittore coraggioso e anticonformista, che ha fatto della critica sociale e dell’impegno civile la sua ragione d’essere. Una lettura fondamentale per comprendere meglio non solo il recente passato del nostro Paese, ma anche la complessità della società d’oggi”.

“Entrambi i racconti sono adatti sia al contesto che alla location. Il primo racconto, Il lungo Viaggio – continua Alessio – ci ricorda che siamo stati tutti migranti, un tempo e in un momento come questo ricordarci questo è importante. Così come Un caso di coscienza, la storia dell’avvocato Vaccagnino, della borghesia siciliana, che legge su una rivista una lettera di una cittadina del suo paesino, il tradimento del marito. Si apre una voragine… quella del pettegolezzo ma anche del dubbio, quindi della coscienza”.

La kermesse conta sul patrocino del Comune di Marsala.

